ВИДЕО «Страшно вспомнить: я была между небом и землей!» Певица Натали Викс отметила день рождения в Таллинне вопреки ударам судьбы

- Натали, признавайтесь, каково это отмечать день рождения в понедельник - это же день тяжелый?

- Вы знаете, у меня есть такие суеверные знакомые, которые в понедельник 13 даже не выходят на работу. А у меня любимое число - 13! Понедельник - не могу сказать, что любимый день, но раз уж в этом году мой день рождения выпал на этот день недели и я отмечаю круглую дату, я считаю, что это замечательно. Понедельник отпраздновал – вся неделя свободна (заразительно смеется).

- Интересно, что сегодня вы отмечаете не только ваш день рождения, но и 43 года на сцене. Число внушительное, какие эмоции вы испытываете, когда задумываетесь, что уже столько лет выступаете? Спрашиваю, а у самой мурашки бегут по коже.

- Фантастические эмоции! Эти мысли действительно будоражат. Сейчас с вами говорю - и тоже мурашки по всему телу. Я помню каждое мгновение, потому что в 17 лет я получила все звания, которые могла получить для нашей страны, горжусь этим.