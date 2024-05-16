В понедельник, 13 мая, певица, пианистка, педагог по вокалу Натали Викс отметила красивую круглую дату. Виновница торжества откровенно призналась, что весь прошлый год боролась со смертельным заболеванием, и лишь в любви и музыке нашла силы дальше жить. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ «Страшно вспомнить: я была между небом и землей!» Певица Натали Викс отметила день рождения в Таллинне вопреки ударам судьбы
Натали Викс - женщина, которая поет. А еще постоянно шутит и смеется - откуда только берется столько сил в этом хрупком человеке?! «Мне 30 и еще раз 30» - признается артистка и, смеясь, добавляет, что все еще ждет своего принца на белом коне. «Он все не едет, но я терпеливая, подожду!» - шутит Натали. Она сама сделала себе карьеру, сама вырастила сына.
Почти двадцать лет Натали Викс жила и работала во Франции, а недавно вернулась жить в родную Эстонию. Натали всю жизнь не только выступает на сцене, но и обучает вокалу будущих артистов. Певица вспоминает, как в советское время гастролировала и работала на больших площадках, выступала со всеми звездами.
«Я в Эстонии стала первым и осталась единственным лауреатом всесоюзных и международных конкурсов. Там только Пугачева получила лауреата, через четыре года после нее Яак Йоала получил дипломанта, а еще через четыре года пришла я и получила лауреата. В нашей стране лауреатом я была единственная, и мне было всего 17 лет!» - рассказывала Натали про начало своей музыкальной карьеры.
В понедельник, 13 мая, друзья и коллеги собрались в тесном кругу, чтобы отметить день рождения Натали Викс. Конечно, артистка пела в этот вечер тоже - и сольно, и в дуэте с сыном, певцом Вадимом Виксом. Натали признается, что не петь она не может. К слову, именно пение помогло ей в борьбе с онкологией.
- Натали, признавайтесь, каково это отмечать день рождения в понедельник - это же день тяжелый?
- Вы знаете, у меня есть такие суеверные знакомые, которые в понедельник 13 даже не выходят на работу. А у меня любимое число - 13! Понедельник - не могу сказать, что любимый день, но раз уж в этом году мой день рождения выпал на этот день недели и я отмечаю круглую дату, я считаю, что это замечательно. Понедельник отпраздновал – вся неделя свободна (заразительно смеется).
- Интересно, что сегодня вы отмечаете не только ваш день рождения, но и 43 года на сцене. Число внушительное, какие эмоции вы испытываете, когда задумываетесь, что уже столько лет выступаете? Спрашиваю, а у самой мурашки бегут по коже.
- Фантастические эмоции! Эти мысли действительно будоражат. Сейчас с вами говорю - и тоже мурашки по всему телу. Я помню каждое мгновение, потому что в 17 лет я получила все звания, которые могла получить для нашей страны, горжусь этим.
Мой нынешний возраст дает мне понять, что сейчас я созрела для уже более серьезных вещей. Уже ничего не боюсь! Вы знаете, был такой мультик «Фильм, фильм, фильм», где маленькая девочка весело бегала, а ей режиссер говорит: ты должна просто побегать, а мы тебя снимем. Она согласилась, но подошла женщина и говорит: «Тэрэррр, снимаем». И девочка стоит в ступоре! Вот это так со мной раньше происходило на интервью, а когда не было камеры, не было микрофона, я могла говорить свободно. И я только сейчас этому научилась, или даже точнее сказать, открылась. Потому что я всегда была очень скромным и замкнутым человеком. Сцена - эта сцена, а жизнь - это совершенно другое.
Очень рада, что я могу еще жить на этой Земле, у меня был очень трудный год, я была между небом и землей.
- И все же, так интересно узнать, с кем из звездных артистов вам удавалось выступать на одной сцене?
- В 17 лет я пела с Бонни Тайлер в Москве в Олимпийском. Я была совсем молоденькой и открывала тогда ее концерт (как сейчас модно говорить - на разогреве, прим.ред). Это был очень интересный опыт. Ну и, конечно, выступала со всеми звездами того времени - с Ириной Аллегровой, с Ларисой Долиной мы очень дружили. Розенбаум, Серов… с Ириной Отиевой я была очень близка. С Ротару мы много выступали на концертах в Германии. С Сарухановым связано много воспоминаний. Он тогда еще был совсем молодой, он, кстати, ненамного меня старше. А сейчас он меня даже не узнал. Но это и не мудрено: время, стрижка - я тогда была блондинкой, теперь совершенно другой образ.
- Вернемся в день сегодняшний. Вы столько путешествовали, выступали в разных странах, жили во Франции, почему решили вернуться в Эстонию?
- Я всегда любила Эстонию. Я ее никогда не переставала любить, где бы я не была. Я выступала в Москве на большой сцене, когда еще совсем молоденькая была, потому что здесь было сложно о себе заявить. У меня проблема всегда с менеджерами была. Кому-то повезло в жизни, кто-то нашел своего мужа. Например, Лайма Вайкуле. У нее муж Андрей ей во всем помогает. Мы, кстати, скоро поедем с сыном к ней в Юрмалу выступать на фестиваль.
В свое время у меня не было такой возможности - здесь раскрутиться, у меня было два менеджера, которые меня как липку ободрали (вспоминает, теперь уже смеясь). Я тогда решила, что все буду делать сама. Английским и французским я владею свободно, поэтому столько было заграничных выступлений. Эстонию люблю и любила всегда, что бы здесь ни происходило. Климат, люди… Здесь прошло мое детство! Даже не знаю за что, просто люблю!
- Натали, сегодня, когда вам исполняется 18 лет, поделитесь секретами красоты, как удается оставаться в хорошей форме?
- Ну нет, не 18! Мы же все знаем, сколько лет мне исполняется сегодня - два раза по 30! Я очень рада, что я могу еще жить на этой Земле, у меня был очень трудный год, я была между небом и землей. Я выкарабкиваюсь, я всегда благодарю Господа бога за то, что он дает мне возможность это делать. Держаться мне очень помогает сцена, помогает музыка, помогает мой сын, который радует и на сцене, и в жизни.
- Насколько тяжела борьба с болезнью?
- У меня сейчас очень много ограничений, мне ничего нельзя: ни массажей, ни витаминов, ничего с лицом делать нельзя. Все только натуральное, просто получать все необходимое из еды. Поэтому поддерживать внешний вид, скорее всего, помогает любовь внутри: любовь к людям, любовь к животным, к природе, любовь к музыке, любовь к Богу… Я верю, что в небесной канцелярии все происходит, и там смотрят, что, кому и чего дать, а кому - нет. Мне столько лет, а в душе я до сих пор маленький ребенок. Внутри я остаюсь маленькой девочкой - открытой, наивной и такой классной! (смеется)
Терпения у меня достаточно, я же по знаку Зодиака - Телец!
- Секрет сияния узнали, а теперь выпытаем, как удается сохранять тонкую талию?
- Если честно, я сейчас немного поправилась. Это случилось из-за лекарств, был такой перекос. Я очень больно все это переживала. Не знаю даже, откуда взялось столько сил, меня даже друзья теперь называют оловянным солдатиком. Страшно вспомнить, что я пережила за этот год. Я, конечно, еще выдержу, если надо. Лишь бы только жить! И ничего я с собой не делаю, просто любовью, радостью и вашими улыбками заряжаюсь. Когда я пою - я так рада, что могу подарить эту красоту, эти эмоции людям.
- Натали, что пожелаете себе в свой день рождения?
- Самое главное и важное - здоровья! Даже сын со мной сегодня согласился, что здоровье - это наиважнейшее. Он видел, через что я прошла, как я болела, как ужасно себя чувствовала, когда поднималась, несмотря ни на что улыбалась и выходила на сцену. Он был искренне удивлен. Мне было очень плохо, но благодаря сцене я стала поправляться. Шаг за шагом.
А еще хочется пожелать себе любви. Я все-таки жду, когда мой принц найдет меня, уже сколько лошадей прошло, а принца все нет… Позвольте пошучу: все меня пугали Бабайкой в детстве, а мне уже аж 80, а Бабайка так и не пришел (артистично пародирует голос дряхлой старушки)!
- Так же и у вас, принца все нет и нет?
- Да пусть уже не принц, уже, неверное, король должен прискакать! Хотя и принц тоже подойдет. Подождем! Терпения у меня достаточно, я же по знаку Зодиака - Телец!