LIMON LIVE ⟩ «После концерта мы с Аллегровой делили пирожки»: таллиннка Натали Викс вспомнила голодные советские гастроли

Почти двадцать лет певица и педагог по вокалу Натали Викс жила и работала во Франции, а недавно она вернулась в родную Эстонию. Говорит, что все же, несмотря на неуютный климат, дома хорошо.

Накануне выборов Натали Викс призналась, что она аполитична. «Моя политика – это музыка. Я верна тому, что я делаю, и я знаю на сто процентов: если я выхожу на сцену с инструментом, или я просто с микрофоном или с оркестром – я несу тепло, добро и красоту. Вот эту силу энергетическую. Знаю, что я должна выполнять эту миссию на планете, и я это делаю. Искренне, откровенно», – говорит Натали Викс, которая всю жизнь не только выступает на сцене, но и обучает вокалу будущих артистов.

Натали Викс в студии Limon LIVE Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Натали производит впечатление сильной и властной женщины, но честно признается, что внутри она хрупкая и нежная. Иной раз просто приходится принимать волевые решения.