В первую пятницу весны в студии Limon LIVE побывала певица, пианистка, педагог по вокалу Натали Викс. С собой она принесла праздник. Смотрите свежий выпуск шоу, поднимайте себе настроение! Внимание, спойлер: Натали споет а капелла!
LIMON LIVE ⟩ «После концерта мы с Аллегровой делили пирожки»: таллиннка Натали Викс вспомнила голодные советские гастроли
Почти двадцать лет певица и педагог по вокалу Натали Викс жила и работала во Франции, а недавно она вернулась в родную Эстонию. Говорит, что все же, несмотря на неуютный климат, дома хорошо.
Накануне выборов Натали Викс призналась, что она аполитична. «Моя политика – это музыка. Я верна тому, что я делаю, и я знаю на сто процентов: если я выхожу на сцену с инструментом, или я просто с микрофоном или с оркестром – я несу тепло, добро и красоту. Вот эту силу энергетическую. Знаю, что я должна выполнять эту миссию на планете, и я это делаю. Искренне, откровенно», – говорит Натали Викс, которая всю жизнь не только выступает на сцене, но и обучает вокалу будущих артистов.
Натали производит впечатление сильной и властной женщины, но честно признается, что внутри она хрупкая и нежная. Иной раз просто приходится принимать волевые решения.
«Господи, я такая слабая, – Натали Викс откровенно рассказывает, что ей приходилось ошибаться в людях, испытывать предательство. – Это жизнь меня поставила на такой путь. Раньше я была молода и многого не знала. Все закрутилось очень быстро. Я в Эстонии стала первой и осталось единственной – лауреатом всесоюзных и международных конкурсов. Самый престижный проходил раз в четыре года, в нем участвовало сорок стран. Там только Пугачева получила лауреата, через четыре года после нее Яак Йоала получил дипломанта, а еще через четыре года пришла я и получила лауреата. В нашей стране лауреатом я была единственная, и мне было всего 17 лет! Конечно, сразу все менеджеры захотели со мной работать», – рассказывает Натали Викс.
Певица вспоминает, как в советское время гастролировала и работала на больших площадках, выступала со всеми звездами. «С Аллегровой мы делили пирожки, потому что есть было нечего, – вспоминает Натали Викс. – Помню, Лариса Долина звонит: "Натуля, я привезла из Питера всю вкуснятину, мама наготовила". Тогда мы в Свердловске были. После концерта артисты делились тем, что у кого было. Собирались в номерах с кипятильничками. Потому что тогда ничего не было – был голод. Это теперь артисты предъявляют райдер».
Впрочем, и у самой Натали Викс райдер теперь тоже есть. Перед концертами она не ест и считает, что это вредно для здоровья: «За два часа до концерта есть нельзя. Если артист набирает воздух легкими, а не диафрагмой, это может привести к очень плохим последствиям». В райдере у певицы всегда много газированной воды, обязательно лимон и коньяк. Вот его, по признанию артистки, перед выступлением стоит сделать глоточек обязательно.
«Когда ты поешь, перед этим лучше коньяка ничего быть не может», – считает Натали Викс.
Почти двадцать лет певица прожила во Франции, свободно владеет французским языком и упоительно на нем поет, что и продемонстрировала в студии Limon LIVE. Пела артистка а капелла.
«Произнести правильно французское "р" казалось невозможным, но я задалась целью. С педагогом выучила пять красивых песен на французском, и меня пригласили на зарубежные гастроли. В 1999 году я поехала знакомиться с Францией. Здесь в то время артисту ловить уже было нечего», – вспоминает певица.
Сын Натали Викс, певец Вадим, также получал образование во Франции. Теперь он тоже профессиональный музыкант. «Я всегда хотела иметь много детей. Я хотела выйти замуж один раз и на всю жизнь, но не получалось. В небесной канцелярии знают лучше, кому что надо. Жила я с мужчинами всегда лишь по любви, а теперь я уже жду внуков, – говорит Натали Викс. – Я буду учить своих внуков всему: и языкам, и тусоваться. Я буду ломовой, просто крутой бабушкой!» И мы в этом даже не сомневаемся!
В студии Limon LIVE Натали Викс рассказала, почему вернулась из Франции в Эстонию, почему любит именно желтые розы и что мечтает получить на 8 марта.
С наступающим, дорогие дамы, до красивого весеннего праздника осталось совсем чуть-чуть. А пока смотрите свежий солнечный впуск Limon LIVE! Он точно поднимет вам настроение!