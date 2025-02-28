Актриса, блогер, общественный деятель и телеведущая Татьяна Лазарева в студии Limon LIVE призналась, что испытала по приезде в Эстонию необычное чувство.
ВИДЕО ⟩ Татьяна Лазарева в Таллинне: «Греет, что моя бывшая родина рядом!»
«У вас тут туман и холодно. Я из Испании, не очень к этому привычна, - говорит Татьяна Лазарева, приехавшая в Таллинн на несколько дней. - Но меня почему-то ужасно греет то, что моя бывшая родина где-то рядом. Увидела эти серые сугробы и радуюсь, потому что очень давно их не видела!»
Сейчас актриса и телеведущая живет в солнечной испанской Марбелье. Дом там она приобрела совместно с бывшим мужем, юмористом Михаилом Шацем, еще в 2016 году. На данный момент ее приоритеты в медийной работе - YouTube-канал «Лазарева тут!» и программа «Где я?», посвященная подросткам в вынужденной эмиграции.
«У меня трое детей, и для них это тоже оказалось большим испытанием. Судя по ним, я поняла, что это большая проблема, и начала делать этот проект, - рассказывает Лазарева. - Он заключается в том, что я приезжаю в разные страны, знакомлюсь с подростками, спрашиваю, как у них дела, какие у них проблемы, и пытаюсь показать им город с точки зрения безопасности. Что здесь есть хорошие взрослые люди, на которых можно опереться».
Татьяна Лазарева призналась в студии Limon LIVE, что с удовольствием приедет и в Эстонию, чтобы снять очередной выпуск про подростков-релокантов для своего проекта.
По словам Татьяны, подростки, переезжая в другую страну, зачастую сталкиваются с буллингом. «Жестокость в нас заложена от природы. Дети просто проверяют границы дозволенного: ты пинаешь этот диван, если он двигается - хорошо! А если не двигается, ты перестаешь его пинать. Для подростков это прежде всего способ понять себя: насколько ты сильный, насколько ты крепкий, где можешь вломить, а где уступаешь… Ты пробуешь на слабом какие-то вещи, а когда получаешь отпор, принимаешь это как урок. И мы все через это проходим», - говорит Татьяна Лазарева и отмечает, что поведение взрослого в этот момент должно быть адекватным.
В эфире она дает рекомендацию - вообразить себя водяным матрасом.
Еще один совет для родителей, прозвучавший в эфире: «Подросток сидит в комнате и не хочет с вами разговаривать? Не надо настаивать, задача родителя - просто быть все время с тарелкой горячего супа наготове», - говорит Татьяна Лазарева.
Перед поездкой в Таллинн Татьяна Лазарева была в Лиссабоне, где познакомилась со своей месячной внучкой. «Что мне больше всего нравится в роли бабушки - ты наконец-то общаешься со своей дочерью, когда она сидит и никуда не может убежать», - рассказывает Лазарева, как проводила время в Португалии со своей дочерью Соней и ее новорожденной малышкой.
Речь в студии зашла и о том, как дочь Лазаревой Соня Шац снималась беременной в передаче «Орел и Решка».
«Так получилось, что она сходила на пробы, потом узнала о беременности, а почти сразу после этого ее утвердили в проект. С этим она пришла ко мне и спросила: "Мама, что делать?" Я говорю: "Послушай, твоя мать три раза это делала, не прерывая рабочие процессы, и ты справишься". Единственное, что она пообещала, - что не будет прыгать с парашютом», - рассказывает Татьяна Лазарева.
В студии Limon LIVE также говорили о том, как изменилось мироощущение Татьяны Лазаревой за три года полномасштабной войны в Украине, и о том, с кем она поддерживает связь из оставшихся в России.
«Мне очень тревожно смотреть на тех, кто против войны, но остается в России… Если бы я там осталась, я бы продержалась недолго», - говорит Лазарева.
К слову, сама себе она дала обещание не смотреть новости, связанные с Трампом.
На вопрос, как продолжать любить этот мир, несмотря на все потрясения, и оставаться ему открытым, у Лазаревой есть простой ответ: «Ты подставляешь руки небесам и говоришь: "Давайте, сыпьте!". Тебе сыплют цветы - блин, какой кайф! А потом тебе сыплют битое стекло, а ты не должен убирать руки!»
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