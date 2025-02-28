ВИДЕО Татьяна Лазарева в Таллинне: «Греет, что моя бывшая родина рядом!»

«У вас тут туман и холодно. Я из Испании, не очень к этому привычна, - говорит Татьяна Лазарева, приехавшая в Таллинн на несколько дней. - Но меня почему-то ужасно греет то, что моя бывшая родина где-то рядом. Увидела эти серые сугробы и радуюсь, потому что очень давно их не видела!»

Татьяна Лазарева в студии Limon LIVE: «Увидела эти серые сугробы и радуюсь, потому что очень давно их не видела!» Фото: Konstantin Sednev

Сейчас актриса и телеведущая живет в солнечной испанской Марбелье. Дом там она приобрела совместно с бывшим мужем, юмористом Михаилом Шацем, еще в 2016 году. На данный момент ее приоритеты в медийной работе - YouTube-канал «Лазарева тут!» и программа «Где я?», посвященная подросткам в вынужденной эмиграции.

«У меня трое детей, и для них это тоже оказалось большим испытанием. Судя по ним, я поняла, что это большая проблема, и начала делать этот проект, - рассказывает Лазарева. - Он заключается в том, что я приезжаю в разные страны, знакомлюсь с подростками, спрашиваю, как у них дела, какие у них проблемы, и пытаюсь показать им город с точки зрения безопасности. Что здесь есть хорошие взрослые люди, на которых можно опереться».

Татьяна Лазарева в студии Limon LIVE: «А потом тебе сыплют битое стекло, а ты не должен убирать руки!» Фото: Konstantin Sednev

Татьяна Лазарева призналась в студии Limon LIVE, что с удовольствием приедет и в Эстонию, чтобы снять очередной выпуск про подростков-релокантов для своего проекта.