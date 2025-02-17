ИНТЕРВЬЮ Татьяна Лазарева перед поездкой в Таллинн призналась, что к хейту привыкла: «Шипы, а в придачу розы!»

Встреча Татьяны Лазаревой с жителями Таллинна намечена на вечер 27 февраля. Сейчас актриса и телеведущая живет в солнечной испанской Марбелье. Дом там они приобрели совместно с ее бывшим мужем, юмористом Михаилом Шацем, еще в 2016 году. На данный момент ее приоритеты в медийной работе - YouTube-канал «Лазарева тут!» и программа «Где я?», посвященная подросткам в вынужденной эмиграции.

Накануне ее тура в страны Балтии мы записали с актрисой и телеведущей небольшое интервью. Татьяна Лазарева рассказала о жизни в эмиграции, как относится к статусу «террористки», который ей присвоили российские власти, и радостном событии - рождении внучки.

«Оптимизм у меня то бывает, то не бывает»

- Татьяна, с каким настроением вы едете в Эстонию? Сколько дней пробудете в Таллинне и что планируете успеть за это время?

- В Таллинне я была очень давно, с нетерпением жду встречи с этим городом. Хочется освежить воспоминания. Правда, боюсь, что буду наблюдать за городом только из окна машины, потому что график будет очень плотным. После вас я сразу еду в Вильнюс. Все так делают, и я тоже попробую!

Татьяна Лазарева: «Готова обсуждать все что людям интересно!» Фото: Maria Malko

- Программа, с которой вы едете в Таллинн, называется «Лазарева тут! С иронией к себе, к жизни и к окружающим». Что помогает вам сохранять такой оптимистичный настрой в наше непростое время?