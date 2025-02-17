Актриса, блогер, общественный деятель и телеведущая Татьяна Лазарева уже совсем скоро приедет в Таллинн. Она отмечает, что собирается к нам в гости не с какой-то программой, а скорее с теплой беседой в формате «вопрос-ответ». Причем готова говорить с гостями абсолютно на любые темы.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Татьяна Лазарева перед поездкой в Таллинн призналась, что к хейту привыкла: «Шипы, а в придачу розы!»
Встреча Татьяны Лазаревой с жителями Таллинна намечена на вечер 27 февраля. Сейчас актриса и телеведущая живет в солнечной испанской Марбелье. Дом там они приобрели совместно с ее бывшим мужем, юмористом Михаилом Шацем, еще в 2016 году. На данный момент ее приоритеты в медийной работе - YouTube-канал «Лазарева тут!» и программа «Где я?», посвященная подросткам в вынужденной эмиграции.
Накануне ее тура в страны Балтии мы записали с актрисой и телеведущей небольшое интервью. Татьяна Лазарева рассказала о жизни в эмиграции, как относится к статусу «террористки», который ей присвоили российские власти, и радостном событии - рождении внучки.
«Оптимизм у меня то бывает, то не бывает»
- Татьяна, с каким настроением вы едете в Эстонию? Сколько дней пробудете в Таллинне и что планируете успеть за это время?
- В Таллинне я была очень давно, с нетерпением жду встречи с этим городом. Хочется освежить воспоминания. Правда, боюсь, что буду наблюдать за городом только из окна машины, потому что график будет очень плотным. После вас я сразу еду в Вильнюс. Все так делают, и я тоже попробую!
- Программа, с которой вы едете в Таллинн, называется «Лазарева тут! С иронией к себе, к жизни и к окружающим». Что помогает вам сохранять такой оптимистичный настрой в наше непростое время?
- Это даже не программа, а импровизированный рассказ о моей жизни. Такой вечер вопросов и ответов, я бы сказала, моих вопросов к себе и вопросов зрителей мне же. А оптимизм у меня то бывает, то его нет. Но в целом я оптимистически настроена и очень сочувствую людям, которые не доверяют этому миру и не любят его. А я его люблю и пользуюсь взаимностью!
- Вы приглашаете зрителей к диалогу. Насколько откровенно вы готовы говорить с публикой и есть ли темы, которые не хотите обсуждать публично?
- Для меня нет запретных тем. Готова обсуждать все, что интересно людям. Даже если какая-то тема мне не очень симпатична, это повод углубиться в нее и понять, почему же я, собственно, туда не хочу смотреть.
«Приятно, что стилист считает, что я нормально выгляжу»
- Таллиннский стилист Диана Денисова написала в соцсетях, что восхищается тем, как вы выглядите. Кстати, она собирается на вашу лекцию. Как вы поддерживаете себя в форме, к каким процедурам прибегаете? Пользуетесь ли услугами стилистов?
- Приятно это слышать! Теперь, узнав об этом, буду слегка волноваться, потому что не пользуюсь услугами стилистов. Недавно все дети выросли, и я стала больше следить за тем, как выгляжу, обращать внимание на себя. И мне очень приятно, что стилист считает, что я нормально выгляжу - для меня это уже комплимент. Из процедур я очень люблю массаж лица и тела. Мне этого достаточно.
«Заочно меня можно даже расстрелять!»
- Ваша персона мало кого оставляет равнодушным, в том числе в Эстонии. Кто-то уже купил билет на встречу с вами, а кто-то оставляет гневные комментарии в соцсетях. Как часто вы сталкиваетесь с хейтом и как на него реагируете?
- С хейтом сталкиваюсь, конечно. Любой публичный человек получает не только розы, но и шипы в придачу. Даже наоборот: шипы, а в придачу розы! Я сталкиваюсь с хейтом давно, с начала своей публичности, и уже привыкла к этому. Реагирую спокойно.
- В конце прошлого года российские СМИ сообщили, что московский суд заочно приговорил вас к 6,5 годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Как вы отреагировали на эту новость?
- Я считаю, что заочно меня можно даже расстрелять! Право этих людей - называть меня кем угодно, а я в ответ имею свою позицию. Я не считаю себя террористкой. Также не считает меня террористкой, например, Интерпол. Хотя российские власти объявили меня в международный розыск, Интерпол, как и я, считает, что политическое преследование внутри каждой страны - это дело этой страны и не больше.
«Европа не стала моим домом»
- Допускаете ли вы, что когда-нибудь сможете вернуться домой, или Европа уже стала вашим домом?
- Спасибо за хороший вопрос. Европа не стала моим домом, но, наверное, и Россия уже им не является. Поэтому я не слишком переживаю по этому поводу. Я чувствую себя человеком мира и считаю, что могу жить в любой стране, если буду соблюдать ее законы. У меня нет острого желания вернуться в Россию. Конечно, я вернусь с удовольствием, когда смогу… (делает паузу и с иронией добавляет) Например, когда с меня снимут обвинения и 6,5 лет колонии. И мне, конечно, по-прежнему Россия более близка и дорога, чем любая другая страна.
- Как вам жизнь в Испании? С какими сложностями пришлось столкнуться?
- Честно говоря, мы с Михаилом (Речь о Шаце, с которым Татьяна официально развелась в 2024 году. – прим. ред.) давно выбрали это место для спокойной старости, но совместной она не случилась (смеется). Место мы выбрали исключительно по климатическим предпочтениям. Здесь прекрасная погода, и мне это очень нравится. Я не рассматриваю Испанию как страну для постоянного проживания и не планирую интегрироваться в местное общество, поэтому не вижу здесь никаких сложностей.
- Как родился ваш проект о подростках «Где я?» и почему вы обратились именно к этой теме?
- Вопросы детско-родительских отношений интересовали меня с рождения моего первого ребенка (У Татьяны Лазаревой трое детей. - прим. ред.). Мой телевизионный проект, с которым меня в свое время убрали с телевидения, был как раз посвящен этой теме. Это была развлекательная передача для детей и родителей под названием «Это мой ребенок». Мне было очень жаль, что этот проект закрыли и он больше не существует на телевидении.
Когда мои дети стали подростками, я всегда оставалась включенной в их жизнь, и мне стало интересно, что происходит с подростками в современном мире. Я задумывалась об этом еще до начала полномасштабного вторжения, даже придумывала концепции новых передач, надеясь, что смогу работать на телевидении. Но все изменилось. Пока я приходила в себя, много думала о людях, вынужденно эмигрировавших из разных стран. Так эта тема снова возникла в моей жизни, и вот уже год я занимаюсь этим проектом.
Он рассказывает о жизни подростков, которые были вынуждены покинуть свою страну не по собственной воле. Это люди, которые уже формируются как личности, но при этом зависят от родителей. Переезд оказался для них сложным испытанием. Родители отмечают, что возникает множество нерешенных проблем и вопросов. Я пытаюсь в этом проекте помочь ответить на них: как быть подростком в сложных обстоятельствах, когда рядом нет близких друзей, а родители заняты обустройством жизни на новом месте.
- В конце января в Португалии у вас родилась внучка. Когда появилась эта радостная новость, вы написали в соцсетях: «У меня дочь родила дочь!» Какие эмоции вы испытываете в новом статусе, чувствуете себя бабушкой?
- Я пока еще не до конца осознала это слово. К любому новому статусу нужно привыкнуть, а тем более к такому. Я пока не видела свою внучку, но скоро поеду к ней. Как раз когда приеду в Таллинн, буду уже настоящей бабушкой, которая потискала свою внучку. Думаю, тогда я лучше пойму свои чувства к ней, а пока для меня это просто ребенок, который где-то родился, но я его еще не видела.
Я постепенно привыкаю к новому статусу и ничего против него не имею. Сейчас меня больше волнует моя дочь - как она справляется, каково ее здоровье. Пока все идёт хорошо. И я очень надеюсь быть хорошей бабушкой!
- О чем сейчас искренне мечтает Татьяна Лазарева?
- О какой-то стабильности в мире. Это, наверное, несбыточная мечта, но все эти бури и тревожные события, происходящие в разных странах, заставляют меня волноваться так же, как и всех остальных. Я очень хочу, чтобы всё немного успокоилось. Мечтаю о жизни без тревог, о спокойной старости. Вот!