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ИНТЕРВЬЮ Актер-бунтарь Никита Кукушкин: «В Таллинне мне надо сдюжить!»

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Никита Кукушкин о вынужденный эмиграции: чувствую себя Одиссеем, который отправился в кругосветное путешествие за неким аленьким цветочком.
Никита Кукушкин о вынужденный эмиграции: чувствую себя Одиссеем, который отправился в кругосветное путешествие за неким аленьким цветочком. Фото: Из личного архива Никиты Кукушкина.

Российский актер Никита Кукушкин 6 марта покажет в Таллинне моноспектакль «Человек без имени», одну из последних работ московского Гоголь-центра, попавшего под колеса цензуры в Москве. В преддверии гастролей в Эстонии мы созвонились с актером. 

Никита Кукушкин запомнился зрителям ролями в сериалах «Метод», «Идентификация», «Колл-центр». После закрытия Гоголь-центра в 2022 году актер эмигрировал, выбрав свободу творчества. Последней каплей стала повестка из военкомата. В Германии Никита обустроил жизнь с семьей - женой, дочерью, матерью, а позже у него родился сын.

Чувствую себя Одиссеем, который отправился в кругосветное путешествие за неким аленьким цветочком

Звонок из Таллинна в Берлин. Длинные гудки прерывает бодрый голос актера. Во время интервью Никита Кукушкин много фантазирует, да так захватывающе это делает, что невольно начинаешь летать вместе с ним в каких-то его вымышленных галактиках. Так же и в спектакле «Человек без имени», который скоро покажут в Таллинне, главный герой в исполнении Кукушкина совершает сложное путешествие через время и пространство. Тексты тибетской «Книги мертвых» наполняют спектакль философскими вопросами о свободе, вечности и предназначении.

- Никита, в Эстонии вы еще не бывали? 

- Мне кажется, что однажды был, приезжали со спектаклем «Отморозки». Но это было так давно, что я даже не вспомню, в каком году. Ничего толком из той поездки не помню, видимо, пришло время освежить воспоминания.

- Какие ожидания от предстоящих гастролей?

- В предвкушении. У вас замечательная страна, прекрасные люди и особая культура. Думаю, что из-за северного расположения Эстония мне особенно близка. Люблю Север и его строгую красоту. Но еду я к вам не отдыхать, а работать. В первую очередь - сдюжить! Спектакль очень непростой как с точки зрения происходящего на сцене физического, так и, дай бог, метафизического. И текст сложный. Не побоюсь сказать, что это каждый раз для меня вызов.

Никита Кукушкин сейчас живет в Германии, но знает, что когда-нибудь вернется домой.
Никита Кукушкин сейчас живет в Германии, но знает, что когда-нибудь вернется домой. Фото: Промо

- Сколько раз вы уже его играли?

- Кроме Гоголь-центра, где мы играли его десятки раз, спектакль был дважды представлен в Израиле.

- Как реагируют зрители?

- Если быть честным, - например, в Израиле люди вставали и аплодировали - им очень понравилось. А бывали спектакли, например, в Москве, когда мне было тяжело. В моноспектакле на сцене ты один, и некому дать пас, чтобы выдохнуть, настроиться на правильную волну, если вдруг сбился или выбрал не ту тональность. Это как попасть колесом в колею - не можешь выбраться. Бывало и так, что спектакль прошел, и ты понимаешь: все, назад уже ничего не отыграть.

- Весь спектакль на сцене вы один?

- Один! Другое дело, что вместе со мной там еще замечательный композитор Петр Айду. Он создал самоиграющий инструмент «Пангармоникон», и в какой-то момент эта штука становится действующим лицом. Не буду раскрывать все тайны сюжета, но на сцене мы вдвоем. Я и «Пангармоникон». Он создает этот мир, который оживает благодаря музыке.

Пожелаю себе и читателям не сворачивать с пути, даже если больно!

- «Человек без имени» рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти. Звучит жутковато. Вы верите в потусторонний мир и жизнь после смерти?

- Я верю в Бога, а значит, и в бессмертие души. В смерти для души нет ничего страшного. Да, физическое тело становится землей или едой для млекопитающих и других существ, но жизнь у души после смерти, конечно, есть. Думаю, какое-то время мы летаем возле планет или даже путешествуем в другие галактики. А потом возвращаемся на Землю или рождаемся на других планетах. Вполне могу это представить.

Для спектакля «Человек без имени» был создан уникальный инструмент «Пангармоникон».
Для спектакля «Человек без имени» был создан уникальный инструмент «Пангармоникон». Фото: Из личного архива Никиты Кукушкина

- Звучит волшебно! Ваш персонаж переносится в прошлое. Хотели бы вы сами вернуться назад и что-то изменить?

- Единственное, что бы я хотел изменить - сделать еще больше для того, чтобы не случилась война, которая сейчас идет в Украине.

- Думаете, вы могли сделать для этого больше?

- Я думаю, всегда можно сделать больше. К сожалению, это понимаешь только со временем, где можно было дойти до цели кратчайшим путем, а не тем, что выбрал. Но тут важно не забывать о самой цели, о предназначении, которое, дай бог, обнаруживаешь в процессе жизни. Те поступки, которые хотелось бы изменить, на самом деле менять-то и не стоит. Они лишь отдаляют или приближают нас к тому, к чему мы должны прийти. 

- Согласна, и шишки, которые мы набиваем, бывают порой очень полезны...

– Конечно! Самое меньшее, что можно сделать - это попросить прощения у человека, которого обидел. А если говорить о больших переменах в жизни пожелаю себе и читателям просто не сворачивать с пути. Иногда кажется, что ты в густом тумане и перестаешь на мгновение чувствовать, что тебя за руку ведет Господь. Но надо стараться видеть свою путеводную звезду и идти к ней, даже если тяжело и больно.

Никита Кукушкин о спектакле «Человек без имени»: это каждый раз для меня вызов!
Никита Кукушкин о спектакле «Человек без имени»: это каждый раз для меня вызов! Фото: Промо

- Никита, а в будущее хотели бы заглянуть? Что больше всего вам там интересно?

- Мне было бы интересно оказаться в некоем «золотом веке» человечества. Посмотреть, смогли ли люди прийти к гармонии, научились ли договариваться без войн, использовать технологии на благо. Ради этого я бы подглядел, чтобы попытаться реализовать это как можно скорее в сегодняшнем дне.

- Думаю, у многих сейчас появилось такое же желание. А если говорить о вашем сегодняшнем дне - как живется в Германии?

- Я благодарен этой стране за ее стремление помочь. Это удивительное свойство общества - находить баланс в жизни людей. В Германии очень развита социальная поддержка, и к деятелям культуры здесь особое отношение. Помогают не только состоявшимся профессионалам, но и начинающим.

Сегодняшний день для меня - это путешествие сквозь мглу и туман

Для меня как человека с метущейся душой этот баланс, который иногда превращается в бюрократическую составляющую, и правда бывает тяжеловат. Мне всегда нужен вызов, борьба, сложности. Рамки меня теснят. Но я понимаю, что именно благодаря этим рамкам Германия смогла протянуть руку помощи многим-многим, в том числе и мне. Поэтому мне здесь и прекрасно, и порой тяжело - одновременно.

Я постоянно работаю в разных странах. В Германии мы сделали три спектакля за прошлый год. В Израиле играли «Человека без имени». Три месяца назад я снимался в кино в Нью-Йорке.

- Здорово! Как будет называться фильм?

- Фильм Даррена Аронофски, режиссера «Черного лебедя», «Реквиема по мечте», «Ноя». Картина называется «Пойман на краже», выйдет в конце августа.

Тексты тибетской «Книги мертвых» наполняют спектакль философскими вопросами о свободе, вечности и предназначении.
Тексты тибетской «Книги мертвых» наполняют спектакль философскими вопросами о свободе, вечности и предназначении. Фото: Из личного архива Никиты Кукушкина

- Получается, что к жизни за границей вы уже привыкли?

- Мой дом - это Россия, я родился в Москве. Но сейчас я чувствую себя Одиссеем, который отправился в кругосветное путешествие за неким аленьким цветочком - чтобы вернуть его домой. Это и есть тот цветок, который может принести баланс и мирное существование моей родной стране и ее соседям. Сегодняшний день для меня - это путешествие сквозь мглу и туман.

- Но ведь и оно рано или поздно закончится?

- Да, но оно необходимо. Невыученные уроки возвращаются даже спустя десятки лет. Колея, в которую мой народ попадает из века в век, должна измениться. Верю, что технологии помогут этому случиться.

Никита Кукушкин: можно сколько угодно от него убегать, но проблема от этого не решится!
Никита Кукушкин: можно сколько угодно от него убегать, но проблема от этого не решится! Фото: Из личного архива Никиты Кукушкина

- Никита, а в Германии вы сейчас живете со всей семьей? Всех родных перевезли?

- Да. В России у меня родных не осталось. Сейчас я общаюсь с вами, рядом сидит моя мама (по голосу понятно, что смотрит на нее и улыбается). Дочь, жена, сын, который уже здесь родился - все в Германии.

- И все же, когда-нибудь вы хотите вернуться домой?

- Дело не в том, хочу я или нет. Гештальт необходимо закрыть, узел развязать. Можно сколько угодно убегать, но проблема от этого не решится - просто будешь жить с этим узлом на сердце. Одна из причин моего отъезда - невозможность реализовать проекты, которые мне важны, и я говорю не только о творчестве. Сегодня созидание в России карается не только в культуре, но и в других сферах. Я говорю и о решениях, которые могли бы пойти на благо моей стране и народу. Будем ждать, когда это изменится.

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