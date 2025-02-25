ИНТЕРВЬЮ Актер-бунтарь Никита Кукушкин: «В Таллинне мне надо сдюжить!»

Для спектакля «Человек без имени» был создан уникальный инструмент «Пангармоникон». Фото: Из личного архива Никиты Кукушкина

- Звучит волшебно! Ваш персонаж переносится в прошлое. Хотели бы вы сами вернуться назад и что-то изменить?

- Единственное, что бы я хотел изменить - сделать еще больше для того, чтобы не случилась война, которая сейчас идет в Украине.

- Думаете, вы могли сделать для этого больше?

- Я думаю, всегда можно сделать больше. К сожалению, это понимаешь только со временем, где можно было дойти до цели кратчайшим путем, а не тем, что выбрал. Но тут важно не забывать о самой цели, о предназначении, которое, дай бог, обнаруживаешь в процессе жизни. Те поступки, которые хотелось бы изменить, на самом деле менять-то и не стоит. Они лишь отдаляют или приближают нас к тому, к чему мы должны прийти.

- Согласна, и шишки, которые мы набиваем, бывают порой очень полезны...

– Конечно! Самое меньшее, что можно сделать - это попросить прощения у человека, которого обидел. А если говорить о больших переменах в жизни пожелаю себе и читателям просто не сворачивать с пути. Иногда кажется, что ты в густом тумане и перестаешь на мгновение чувствовать, что тебя за руку ведет Господь. Но надо стараться видеть свою путеводную звезду и идти к ней, даже если тяжело и больно.

Никита Кукушкин о спектакле «Человек без имени»: это каждый раз для меня вызов! Фото: Промо

- Никита, а в будущее хотели бы заглянуть? Что больше всего вам там интересно?