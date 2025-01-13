ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ! «Человек без имени»: актер-бунтарь Никита Кукушкин покажет в Таллинне спектакль Гоголь-центра

Европейская премьера спектакля «Человека без имени», одного из последних спектаклей, созданных в стенах московского «Гоголь-Центра», состоится на театральных площадках Таллинна, Берлина, Дуйсбурга, Франкфурта и других городов Европы.

Актер Никита Кукушкин. Фото: Промо

«Человек без имени» рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти. Особое внимание в постановке уделено музыкальной составляющей. Композитор Петр Айду создал уникальный инструмент «Пангармоникон», собранный из десяти переделанных пианино, способных играть практически без участия человека, усиливая атмосферу футуризма и вечных вопросов.

Для спектакля был создан уникальный инструмент. Фото: Промо

Главный герой в исполнении актера Никиты Кукушкина совершает сложное путешествие через время и пространство. Он странствует по метафорическим мирам: из вагона метро переносится в эпоху Бетховена, а затем - в будущее, что угадывается в чертах нашего настоящего. Тексты тибетской «Книги мертвых» наполняют спектакль философскими вопросами о свободе, вечности и предназначении.

Никита Кукушкин в спектакле «Человек без имени». Фото: Промо

После закрытия Гоголь-центра в 2022 году из-за политической цензуры Никита Кукушкин вынужден был эмигрировать. Его выступления и деятельность всегда были связаны с гражданской позицией, критикой несправедливости и поддержкой свободы творчества. Выезд из России стал для актера шагом не только профессионального, но и морального выбора - возможностью продолжить творить и говорить о том, что важно, на свободной сцене.

Отрывок из спектакля «Человек без имени». Фото: Промо

Не пропустите возможность увидеть яркое и глубокое воплощение человеческой драмы, созданное в сложный для искусства период, но оставшееся верным своему духу.