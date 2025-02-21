КАМЕРА, МОТОР, ШТРАФ! «Безработный дед, который снимает нарушителей в Таллинне» Активист Андрей Лобанов - не тот, кем кажется

Житель Таллинна Андрей Лобанов - человек, которого побаиваются автовладельцы. Уже пять лет он публикует в социальных сетях фотографии и видеоролики о нарушениях правил дорожного движения. В основном в объектив его камеры попадают автомобили, припаркованные на тротуарах, но порой он фиксирует и более серьезные проступки.

«Есть такой безработный дед, который ходит по улице с камерой и снимает всех нарушителей», - смеясь, рассказывает о легенде, которая ходит о нем среди жителей Таллинна, народный активист Андрей Лобанов.

Велоактивист Андрей Лобанов в студии Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter

На самом деле Андрей работает программистом, ему 57 лет, а все свои громкие ролики он снимает по дороге на работу. Впрочем, иногда кадры с нарушителями Лобанову подкидывает его жена, когда становится свидетельницей хамского поведения на дорогах столицы. Важно одно: на поиски автохамов Андрей Лобанов специально не выходит, их просто сводит судьба.

Велоактивист Андрей Лобанов в студии Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter

В начале февраля в объектив камеры Андрея Лобанова попал таллиннский стилист Алексей Солтан. Местная знаменитость не только нарушила правила парковки, но, как выяснилось позже, обнаружила отсутствие номерного знака на бампере. История вызвала массу обсуждений в соцсетях.

К слову, Лобанов рассказал в студии Limon LIVE, что у истории с Солтаном было продолжение: номер стилиста, благодаря участникам таллиннской группы EZ-дуны, нашли в неожиданном месте уже в тот же вечер.

Limon Live: Andrei Lobanov. Фото: Tairo Lutter