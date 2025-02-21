В начале февраля стилист Алексей Солтан стал героем ролика Лобанова: нарушил парковку и позже обнаружил пропажу номерного знака. История вызвала бурные обсуждения в соцсетях и получила неожиданное продолжение. А мы решили поближе познакомиться с грозой таллиннских автолюбителей и пригласили его в студию.
КАМЕРА, МОТОР, ШТРАФ! ⟩ «Безработный дед, который снимает нарушителей в Таллинне» Активист Андрей Лобанов - не тот, кем кажется
Житель Таллинна Андрей Лобанов - человек, которого побаиваются автовладельцы. Уже пять лет он публикует в социальных сетях фотографии и видеоролики о нарушениях правил дорожного движения. В основном в объектив его камеры попадают автомобили, припаркованные на тротуарах, но порой он фиксирует и более серьезные проступки.
«Есть такой безработный дед, который ходит по улице с камерой и снимает всех нарушителей», - смеясь, рассказывает о легенде, которая ходит о нем среди жителей Таллинна, народный активист Андрей Лобанов.
На самом деле Андрей работает программистом, ему 57 лет, а все свои громкие ролики он снимает по дороге на работу. Впрочем, иногда кадры с нарушителями Лобанову подкидывает его жена, когда становится свидетельницей хамского поведения на дорогах столицы. Важно одно: на поиски автохамов Андрей Лобанов специально не выходит, их просто сводит судьба.
В начале февраля в объектив камеры Андрея Лобанова попал таллиннский стилист Алексей Солтан. Местная знаменитость не только нарушила правила парковки, но, как выяснилось позже, обнаружила отсутствие номерного знака на бампере. История вызвала массу обсуждений в соцсетях.
К слову, Лобанов рассказал в студии Limon LIVE, что у истории с Солтаном было продолжение: номер стилиста, благодаря участникам таллиннской группы EZ-дуны, нашли в неожиданном месте уже в тот же вечер.
Еще один интересный факт об Андрее Лобанове: в юности он занимался самбо, и сейчас старается поддерживать физическую форму - катается на лыжах, много ходит пешком, участвует в велозабегах.
Андрей Лобанов не скрывает, что иногда из-за его тяги к справедливости на улице вспыхивают конфликты - далеко не всем водителям нравится, когда их снимают. Так, один из нарушителей настолько агрессивно отреагировал на появление человека с камерой, что разбил объектив.
«Большинство водителей прекрасно понимают, почему их снимают и что дальше произойдет, - говорит Лобанов. - Процентов десять, конечно, реагируют агрессивно: пытаются оскорбить, отобрать камеру, а некоторые даже лезут в драку, не понимая, во что ввязываются».
Кадры правонарушений Лобанов публикует в соцсетях, а также отправляет их в Департамент муниципальной полиции (МуПо), а в некоторых случаях - в полицию. На такие обращения активист тратит массу свободного времени. Лобанов признается, что рад бы этого не делать, но нарушители постоянно попадаются на его пути: автохамы, рассекающие по тротуарам, водители, которые игнорируют красный сигнал светофора, и те, кто беззастенчиво нарушает правила парковки. По словам Лобанова, жители Таллинна позволяют себе подобное поведение из-за безнаказанности.
«Поймите, у меня совершенно нет желания бороться именно с нарушителями, но у меня есть огромное желание бороться с нашими органами охраны правопорядка, которые часто закрывают глаза на правонарушения», - говорит Лобанов.
Как живет и в какие неожиданные истории попадает гроза таллиннских автонарушителей Андрей Лобанов - смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!