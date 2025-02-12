Эпатажный стилист Алексей Солтан заскочил в цветочный магазин, чтобы забрать свой заказ, а на выходе его ждал неприятный сюрприз. Смотрите видео!
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ВИДЕО ⟩ Сходил за цветочками… Стилист Алексей Солтан попал впросак в центре Таллинна: «Я уже обратился в полицию!»
Этот инцидент произошел 7 февраля в центре Таллинна, напротив дома по адресу Тартуское шоссе 24. В объектив камеры жителя Таллинна Андрея Лобанова, уже давно публикующего в социальных сетях фотографии и видеоролики, призывающие людей соблюдать правила дорожного движения, в этот раз попал знаменитый таллиннский стилист.