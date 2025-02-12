ВИДЕО Сходил за цветочками… Стилист Алексей Солтан попал впросак в центре Таллинна: «Я уже обратился в полицию!»

Этот инцидент произошел 7 февраля в центре Таллинна, напротив дома по адресу Тартуское шоссе 24. В объектив камеры жителя Таллинна Андрея Лобанова , уже давно публикующего в социальных сетях фотографии и видеоролики, призывающие людей соблюдать правила дорожного движения, в этот раз попал знаменитый таллиннский стилист.

Обнаружив отсутствие номерного знака на своем автомобиле, Алексей Солтан меняется в лице: это явно становится для стилиста неожиданностью.

Пятничный вечер, на часах 17:40. Под тревожную музыку мигают аварийные фары Мерседеса, принадлежащего, как выяснилось позже, Алексею Солтану. Внимание привлекает удивительный факт: на автомобиле отсутствует передний номерной знак. Затем появляется сам Солтан. С букетом цветов он спешит к своему автомобилю, но по пути его перехватывает Андрей Лобанов.