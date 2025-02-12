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ВИДЕО Сходил за цветочками… Стилист Алексей Солтан попал впросак в центре Таллинна: «Я уже обратился в полицию!»

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Алексей Солтан
Алексей Солтан Фото: Скриншот с видео

Эпатажный стилист Алексей Солтан заскочил в цветочный магазин, чтобы забрать свой заказ, а на выходе его ждал неприятный сюрприз. Смотрите видео!

Этот инцидент произошел 7 февраля в центре Таллинна, напротив дома по адресу Тартуское шоссе 24. В объектив камеры жителя Таллинна Андрея Лобанова, уже давно публикующего в социальных сетях фотографии и видеоролики, призывающие людей соблюдать правила дорожного движения, в этот раз попал знаменитый таллиннский стилист.

Обнаружив отсутствие номерного знака на своем автомобиле, Алексей Солтан меняется в лице: это явно становится для стилиста неожиданностью.
Обнаружив отсутствие номерного знака на своем автомобиле, Алексей Солтан меняется в лице: это явно становится для стилиста неожиданностью. Фото: Кадр из видео

Пятничный вечер, на часах 17:40. Под тревожную музыку мигают аварийные фары Мерседеса, принадлежащего, как выяснилось позже, Алексею Солтану. Внимание привлекает удивительный факт: на автомобиле отсутствует передний номерной знак. Затем появляется сам Солтан. С букетом цветов он спешит к своему автомобилю, но по пути его перехватывает Андрей Лобанов.

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