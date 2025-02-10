ФОТО Министр финансов Юрген Лиги поделился фото своего дома у озера: «Первая ночь молодой семьи»

В мае прошлого года политик Юрген Лиги приобрел участок земли у озера Ырсава в Вярска, где начал строить дом. В интервью изданию Lõuna-Eesti Postimees Лиги рассказал, что всегда мечтал о собственном озере. По первоначальному плану дом должен был быть готов осенью, но строительство затянулось. «Времени уходит больше, чем обещали, а денег - столько, что приятно вспомнить, каково это быть бедным», - сказал Лиги в середине ноября.

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В начале февраля дом наконец-то был готов. «Первая ночь молодой семьи», - написал Лиги 9 февраля в Facebook, поделившись фотографией своего дома. «Геотермальная энергия и солнечная крыша. Если делать, то с чистой совестью, хоть это и выходит дороже», - добавил он.

«Очень разумно, что мания величия не взяла верх», - пишет комментатор под фото дома. «Милый домик и место», - хвалит другой. «Красивый маленький домик, - комментируют пользователи. - Конечно, места не слишком много. Но отличная работа! Так и должно быть - каждый мужчина должен построить дом! Поздравляю!»

«Хорошо, что кто-то еще может себе такое позволить. У меня после уплаты налогов даже на еду едва остается денег, и такой домик так и останется мечтой. Может, в какой-то другой стране у нас тоже будет такая возможность», - пишет один из пользователей.