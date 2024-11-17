ФОТО Министр финансов показал свой дом у озера: денег уходит столько, что приятно вспомнить, каково быть бедным

В мае этого года Lõuna-Eesti Postimees писало, что политик Юрген Лиги приобрел участок земли у озера Ырсава в Вярска, где планирует построить дом, который должен быть готов к осени. Лиги рассказал изданию Lõuna-Eesti Postimees, что всегда мечтал о собственном озере.

Сейчас Лиги делится фотографией дома в Facebook. «Начинаем творить. Солнце заглянуло посмотреть», - радостно говорит он.

Но не все комментаторы разделили его радость. «Интересно, действительно ли дом находится на расстоянии более 50 метров от берега? Закон такой, но, похоже, он не распространяется на политиков», - пишет один из пользователей с иронией.

«Может, мне тоже начать питаться консервами и уклоняться от покупки государственных облигаций? Глядишь, у меня тоже такой особняк появится», - поддевает другой. Лиги уточнил, что расстояние от дома до воды составляет не 50 метров, а целых 100.

«Я знаю, что выбрал правильное решение - финский дом. Только времени уходит больше, чем обещали, и денег столько, что приятно вспомнить, каково быть бедным», - отвечает Лиги комментатору, который поинтересовался, чем отделан фасад дома.

«Дом - как надо. Но трубы нет. Как же туда проберутся гномы?» - спрашивает кто-то в шутку. Лиги отвечает: «С другой стороны, с этой стороны солнечные панели будут вырабатывать электричество».

Многие похвалили выбор места: «Прекрасное место, много солнца и дикой клубники», - отметил один комментатор. «Очень разумный по размеру дом у озера», - добавил другой. «Красивый и подходящий для эстонской природы. Милый, небольшой, немного в стиле старой усадьбы», - восхищается третий.

Один из пользователей заметил: «Я задумался: почему такой подчеркнуто скромный дом? Вряд ли был бы такой пост, если бы речь шла о дворце. Ладно. Другие члены Реформистской партии могли бы взять пример со своего наставника и продемонстрировать свое экономное отношение к жизни».