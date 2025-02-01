Эта неделя выдалась нелегкой. Авиакатастрофа в США, новые случаи мошенничества, закрытие любимых точек питания и магазинов. Но каждому из нас, в такие серые будни, хочется немного улыбнуться.
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ Снежный Трамп появился в Пярну, а мать троих детей нашла счастье на 30 квадратных метрах
В рубрике «Позитив Недели» мы собрали самые добрые новости, которые выходили на порталах Rus.Postimees и Limon.ee.
С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле «Тондираба» проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Наши спортсмены занимают престижные места. Например, Михаил и Александр Селевко по итогам короткой программы вошли в топ-10 сильнейших фигуристов Европы, заняв шестое и седьмое место. Стоит отметить, что на этом чемпионате Европы довольно большая конкуренция - разница между фигуристами составляет десятые доли балла.
А 20-летняя эстонская фигуристка Нина Петрыкина стала чемпионкой Европы и подарила домашней публике незабываемые эмоции! Ее результат - 208,18 балла. Она также установила несколько личных рекордов. Так держать!
Но не только фигуристы принесли нам радостные новости. Эстонские керлеры Марие Калдвеэ и Харри Лилль одержали победу на этапе Кубка мира в Канаде. Благодаря этому достижению они поднялись на второе место в олимпийском рейтинге.
Жители Эстонии не перестают удивлять своей креативностью! Роберт Бряутигам, бывший каменотес из Пярну, не испугался оттепели и дождя и вылепил из снега фигуру Дональда Трампа.
По словам автора, он решил создать скульптуру к инаугурации 47 президента США. Такое произведение было вылеплено всего за четыре дня. Однако процесс оказался непростым: иногда фигура больше была похожа на других известных политиков, а из-за непогоды прическа и нос Трампа даже немного поплыли.
Бряутигам уже давно занимается созданием снежных скульптур. Ранее он лепил лошадь, белого медведя и другие фигуры, а в теплое время года работает с камнем и деревом.
Хорошие новости для автовладельцев! В Эстонии расширили субсидии на покупку электромобилей - теперь поддержка распространяется и на подержанные автомобили.
С 27 января 2025 года в Эстонии расширена система субсидий на покупку электромобилей, теперь она распространяется и на подержанные электромобили. Новые условия, утвержденные министром инфраструктуры Владимиром Светом, направлены на то, чтобы сделать экологичный транспорт доступнее для большего числа жителей.
Поддержка финансируется из фондов CO₂ через Центр экологических инвестиций. Изменения направлены на популяризацию экологичного транспорта и снижение количества автомобилей с традиционными двигателями.
Но это не все! Эстония делает шаг к удобному общественному транспорту: совсем скоро единый билет объединит городской транспорт Таллинна, поезда Elron и междугородние автобусы Харьюмаа.
Теперь можно будет купить двухчасовой, недельный или месячный билет, который подойдет сразу для всех видов транспорта. Запуск системы планируется к лету.
«Сегодня мы сделали важный шаг в реформе общественного транспорта. Это важно, потому что он затрагивает 70 процентов всех пассажиров общественного транспорта. Единая система билетов значительно упростит передвижение на общественном транспорте и в целом улучшит мобильность. В поезде, городском автобусе и междугороднем автобусе можно будет использовать один билет, и больше не нужно будет покупать разные билеты для разных видов транспорта», - сказала министр регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Пирет Хартман.
Приятная новость для жителей и гостей столицы: Euronews составил список европейских аэропортов, расположенных ближе всего к центру города. Добраться до центра столицы Эстонии можно всего за 15 минут, заплатив два евро. В этом же рейтинге оказался и Вильнюсский аэропорт, где проезд стоит всего 65 центов.
Кроме того, в список вошли и другие европейские аэропорты с удобным расположением. Например, Международный аэропорт Пизы находится, который находится всего в 1,5 километрах от центрального вокзала города, а дорога до исторического центра занимает не более десяти минут. Такие аэропорты особенно ценят путешественники, ведь короткий трансфер после перелета - это настоящее облегчение.
А талантливые жители Таллинна рассказали про их уникальный музыкальный проект для детей на эстонском языке.
История Lolala началась пять с половиной лет назад, когда у Анны и Ариана родилась дочь Лола. Родители заметили, что малышка очень хорошо реагирует на музыку, но обнаружили нехватку качественного детского музыкального контента на эстонском языке. Тогда они решили создать свой репертуар.
Один из самых успешных проектов - альбом о распорядке дня. Он помогает детям привыкнуть к ежедневным ритуалам через музыку. Семейный проект перерос в полноценную музыкальную карьеру. В 2023 году Анна и Ариан дали более 130 концертов, из них 50 - только за лето.
Счастье в мелочах! Мать троих детей нашла счастье на 30 квадратных метрах. У филолога и переводчика Анники Купитс есть простой ответ на этот трудный вопрос: чем меньше вещей, тем счастливее человек.
Уроженка Сааремаа влюбилась в Тарту еще в студенческие годы, но после учебы вместе с мужем переехала в деревню Араву в Пыльвамаа - там было проще купить старый хутор. Однако даже две козы, купленные мужем для компании, не смогли заглушить ее тоску по городскому уюту.
Спустя годы мечты воплотились в жизнь: в двух шагах от реки Эмайыги, на месте старого советского гаража, Анника построила двухэтажный микродом. Его площадь - чуть больше 30 квадратных метров, но продуманная планировка делает пространство уютным и функциональным.
В доме нет лишнего - только важные и ценные вещи. А если чего-то не хватает, то, по словам хозяйки дома, пространство можно легко адаптировать. Анника признается, что сначала постоянно обо что-то ударялась, но теперь привыкла. «Здесь даже есть где разгуляться!» - шутит она.
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