ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Снежный Трамп появился в Пярну, а мать троих детей нашла счастье на 30 квадратных метрах

Таллиннский аэропорт. Фото: Shutterstock

Приятная новость для жителей и гостей столицы: Euronews составил список европейских аэропортов, расположенных ближе всего к центру города. Добраться до центра столицы Эстонии можно всего за 15 минут, заплатив два евро. В этом же рейтинге оказался и Вильнюсский аэропорт, где проезд стоит всего 65 центов.

Кроме того, в список вошли и другие европейские аэропорты с удобным расположением. Например, Международный аэропорт Пизы находится, который находится всего в 1,5 километрах от центрального вокзала города, а дорога до исторического центра занимает не более десяти минут. Такие аэропорты особенно ценят путешественники, ведь короткий трансфер после перелета - это настоящее облегчение.

Концерт Lolala. Фото: Katja Ageshina

А талантливые жители Таллинна рассказали про их уникальный музыкальный проект для детей на эстонском языке.

История Lolala началась пять с половиной лет назад, когда у Анны и Ариана родилась дочь Лола. Родители заметили, что малышка очень хорошо реагирует на музыку, но обнаружили нехватку качественного детского музыкального контента на эстонском языке. Тогда они решили создать свой репертуар.

Один из самых успешных проектов - альбом о распорядке дня. Он помогает детям привыкнуть к ежедневным ритуалам через музыку. Семейный проект перерос в полноценную музыкальную карьеру. В 2023 году Анна и Ариан дали более 130 концертов, из них 50 - только за лето.

Владелица микродома на улице Лубья Анника Купитс. Фото: Sille Annuk