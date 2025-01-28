Euronews похвалил аэропорты Таллинна и Вильнюса

Если вы когда-нибудь летали в Гибралтар, то, скорее всего, знаете, что это ближайший к центру города аэропорт. Расстояние до мавританского замка и рыночной площади составляет всего 1,4 километра, сообщает Euronews.

Из аэропорта Гибралтара в самый центр города можно не только доехать на общественном транспорте, но и дойти пешком всего за 15 минут. Автобусы компании Gibraltar Bus Company доставляют пассажиров в центр за пять минут, причем билет стоит меньше двух евро.

Международный аэропорт Пизы тоже отличается удобным расположением: до центрального вокзала всего 1,5 километра, а поездка в одну сторону обойдется в 6,50 евро. Расстояние до исторического центра Пизы составляет всего три километра.

Euronews также выделяет аэропорты Таллинна и Вильнюса. От центра эстонской столицы Таллиннский аэропорт отделяют всего четыре километра, а от центра литовской столицы - шесть километров. В публикации отмечается, что из Вильнюсского аэропорта можно быстро добраться до города на автобусе, заплатив всего 65 центов. В Таллинне поездка на автобусе до центра города занимает около 15 минут и стоит два евро.