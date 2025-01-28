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ФОТО Эстонская светская львица позировала на руках у таинственного мужчины: это не мой парень!

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Бригита Антон.
Бригита Антон. Фото: Taavi Sepp

Любимица многих мужчин и гордая владелица салона красоты, 27-летняя Бригита Антон, позировала на праздничных фотографиях на коленях у пожилого мужчины. Это заставило ее поклонников предположить, что Антон раскрыла личность своего таинственного бойфренда. Однако девушка уверяет редакцию, что на фото ее отец, а не новый парень. «О, Боже! Это мой отец», - говорит бизнесвумен.

Уже некоторое время ходят слухи, что у бывшей девушки Яна Ууспыльда, Бригиты Антон, появился новый бойфренд, так как ее не раз видели в дорогостоящих поездках. Однако на фотографиях бизнесвумен все же позирует в одиночестве.

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