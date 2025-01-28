ФОТО Эстонская светская львица позировала на руках у таинственного мужчины: это не мой парень!

Любимица многих мужчин и гордая владелица салона красоты, 27-летняя Бригита Антон, позировала на праздничных фотографиях на коленях у пожилого мужчины. Это заставило ее поклонников предположить, что Антон раскрыла личность своего таинственного бойфренда. Однако девушка уверяет редакцию, что на фото ее отец, а не новый парень. «О, Боже! Это мой отец», - говорит бизнесвумен.