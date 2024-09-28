Bentley и потрясающие виды! Эстонская модель-фрилансер делится моментами из Марбельи

«Куда бы ты ни шел, делай это всем сердцем», - отмечает Бригита Антон в своем посте, где позирует за рулем роскошного автомобиля Bentley на фоне захватывающего пейзажа.

В качестве места публикации красавица указала Марбелью, Испания.

Всего месяц назад она делилась фотографиями с поездки на Ибицу, сопроводив пост комментарием: «Живу мечтой на Ибице!»

Известно, что ее громко обсуждаемые отношения с актером Яном Ууспыльдом, начавшиеся прошлой весной, завершились.

После этого ее видели на совместных фото с бывшим мужем Аймаром Антоном и скандально известным бизнесменом Меэлисом Лао.

Редакции неизвестно, проводит ли Бригита время на этих поездках с новым возлюбленным.