Китайский Новый год-2025: когда начнется, как встречать и что сулит

Китайский Новый год, также известный как Праздник весны или Лунный Новый год - праздник, который отмечают с размахом по всему миру.

В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января 2025 года и продлится вплоть до 16 февраля 2026 года. По китайскому календарю это будет 4722 год. Новый год принято праздновать 15 дней, поэтому отмечать его будут до 12 февраля.

Что нужно знать о китайском гороскопе

Каждый год посвящен одному из 12 зодиакальных животных: Кролик, Дракон, Змея и так далее. У символа года есть определенный цвет, который соответствует одной из пяти стихий - Вода, Земля, Огонь, Дерево и Металл. Каждая комбинация повторяется раз в 60 лет. 2025-й - год Зеленой Деревянной Змеи.

Смотрите, как советует встречать Год Змеи таллиннский астролог Ольга Кирну:

Год Зеленой Змеи: как его встречать

Змея очень любит наряжаться. Она эстет. Любит блистать, похвалу, внимание, роскошные украшения, поэтому скромничать в 2025 году нельзя. В Новый год надо прямо хорошо нарядиться - надеть что-то золотое, пайетки, стразы, это все очень подойдет. Украшения женщинам надо носить обязательно – кольца, браслеты. Причем они должны быть не скромными, маленькими, а например, подойдут крупные сережки со стразами.

Что ожидать в Год Змеи

Чтобы понять, что принесет Год Змеи, полезно учитывать как характеристики этого знака, так и другие важные аспекты года, такие как его элемент - Дерево.