Год Зеленой Деревянной Змеи принесет важные перемены в жизнь каждого. Наступает этот интересный период в ночь с 28 на 29 января.
Китайский Новый год-2025: когда начнется, как встречать и что сулит
Китайский Новый год, также известный как Праздник весны или Лунный Новый год - праздник, который отмечают с размахом по всему миру.
В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января 2025 года и продлится вплоть до 16 февраля 2026 года. По китайскому календарю это будет 4722 год. Новый год принято праздновать 15 дней, поэтому отмечать его будут до 12 февраля.
Что нужно знать о китайском гороскопе
Каждый год посвящен одному из 12 зодиакальных животных: Кролик, Дракон, Змея и так далее. У символа года есть определенный цвет, который соответствует одной из пяти стихий - Вода, Земля, Огонь, Дерево и Металл. Каждая комбинация повторяется раз в 60 лет. 2025-й - год Зеленой Деревянной Змеи.
Смотрите, как советует встречать Год Змеи таллиннский астролог Ольга Кирну:
Год Зеленой Змеи: как его встречать
Змея очень любит наряжаться. Она эстет. Любит блистать, похвалу, внимание, роскошные украшения, поэтому скромничать в 2025 году нельзя. В Новый год надо прямо хорошо нарядиться - надеть что-то золотое, пайетки, стразы, это все очень подойдет. Украшения женщинам надо носить обязательно – кольца, браслеты. Причем они должны быть не скромными, маленькими, а например, подойдут крупные сережки со стразами.
Что ожидать в Год Змеи
Чтобы понять, что принесет Год Змеи, полезно учитывать как характеристики этого знака, так и другие важные аспекты года, такие как его элемент - Дерево.
Змея живет на земле, поэтому люди будут более внимательны и осознанны. В этом году большинство людей выберет подход «ждать и смотреть», будете избегать импульсивных и неосторожных действий. Этот подход повлияет на наше поведение в целом, замедлив динамику жизни по сравнению с предыдущим годом. Другими словами, это не тот год, когда стоит «нажать на газ».
2025 - это год Ян. В отличие от Инь, который способствует действию, Ян - время для размышлений, анализа результатов наших действий, избавления от того, что не работает, и составления новых планов.
Вы будете склонны к гибкости
Одна из сильнейших сторон Змеи - ее гибкость. Это качество будет полезным для всех в этом году. Мир переживает множество изменений: глобальное потепление, политические потрясения, искусственный интеллект. Змея учит нас не быть жесткими, а искать альтернативы.
В Год Змеи, благодаря элементу Дерево, у людей появится желание учиться, развиваться и выходить за пределы своей привычной зоны комфорта. Это будет мотивировать их к поиску новых знаний и личностному росту. Вероятно, вы почувствуете желание поглощать больше контента, записываться на курсы и развивать новые навыки.
Как Год Змеи повлияет на знаки Зодиака
Не все 12 знаков китайского зодиака благотворно отреагируют на атмосферу Года Змеи. Медленный темп и саморефлексия будут раздражать Крысу, Тигра и Лошадь. Эти знаки могут разочароваться, когда поймут, что не смогут быстро двигаться вперед.
С другой стороны, Быку, Петуху и Обезьяне будет легче интегрировать энергию Змеи, так как их личности гармонируют с этим настроением. Они смогут увидеть новые возможности и завести полезные знакомства.
Дракон и Собака, чувствуя уверенность после значительных изменений последних лет, смогут пожинать плоды этих изменений. А Кролик и Коза, обладающие интуицией, как и Змея, могут достичь успеха, если предпримут шаги к своим целям.
Свинье будет труднее всего в этом году, потому что её знак противоположен Змее. Ей нужно будет больше усилий, чтобы высказать свои мысли и заявить о своих потребностях. Но есть и хорошие новости: этот год - первый из трёх лет, когда будет хороший урожай, это означает, что Свинья может получить финансовое изобилие, если будет работать усердно.