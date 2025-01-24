Специалист по китайской астрологии Ольга Кирну рассказала в студии Limon LIVE, каким будет год Змеи и как его правильно встретить, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, богатство и изобилие.
LIMON LIVE ⟩ Как встретить год Змеи, чтобы привлечь деньги и удачу: советы астролога Ольги Кирну
Спойлер: 29 января нужно посвятить исключительно приятным занятиям. Возможно, для этого придется перенести важные встречи и дела на другой день.
Хозяйка 2025 года - Зеленая Деревянная Змея - вступает в свои права в ночь с 28 на 29 января. Проживающая в Виймси астролог и консультант по фэншуй Ольга Кирну уже 14 лет практикует китайскую астрологию. Она уверена, что если в это время провести некоторые ритуалы, жизнь настроится на правильный лад. Также будет нелишним завести в год Змеи милый талисман. Какой? Смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!
По словам астролога Ольги Кирну, три ключевые слова года Змеи - скорость, изменения и рост. В этом году будет править энергия движения.
«Усидеть на месте в 2025 году будет крайне сложно, - говорит астролог. - Я считаю, это хорошо! Но если человек консерватор, если он цепляется за старое, если ему нравится сидеть и ничего не менять, конечно, ему будет очень трудно в реалиях нового времени. И не только в этом году, но и следующие 19 лет. Потому что сейчас пришло время, когда надо быть очень активным!»
По словам Ольги Кирну, в 2025 году всех нас ждут резкие перемены. «Змея - это Огонь. Люди, возможно, будут митинговать, больше заявлять о себе. Будут какие-то революции», - добавляет она.
Ольга Кирну советует в этом году надеяться только на свои силы и заниматься духовными практиками. «Я рекомендую всем людям иметь определенный фокус внимания и быть в 2025 году дисциплинированными. Информации будет крайне много, перемены будут стремительными, мы можем просто потеряться в водовороте событий».
Богатыми на события, как в нашей стране, так и за рубежом, будут февраль, май, август. Возможны миграционные изменения, введение новых документов для пересечения границ. Активным месяцем будет и октябрь - предвестник 2026 года, года Лошади по китайскому гороскопу. «Там наверняка будут какие-то перемены во власти, которые так или иначе коснутся всех нас», - отмечает астролог.
Самые значимые месяцы 2025 года: февраль, май, август, октябрь.
«Так как мы находимся в ЕС, глядя через призму китайской астрологии, я не могу сказать, что дела Эстонии в этом году пойдут хорошо», - с сожалением признается Ольга Кирну. - Европейскому союзу будет непросто. Держать 27 стран вместе в этом объединении, учитывая быстрое время Огня, будет очень нелегко: многие захотят автономии, а страны, обладающие собственными ресурсами, возможно, захотят отсоединиться». Война России с Украиной, по мнению Ольги Кирну, увы, в 2025 году не закончится. Скорее всего, это произойдёт в 2026–2027 годах.
С интересом Ольга Кирну наблюдала за инаугурацией американского президента Дональда Трампа. «У него очень интересная карта с точки зрения китайской астрологии, очень сильной карты Ба Цзы. Это бизнесмен от бога. И даже несмотря на его возраст, сейчас у него очень удачное время», - утверждает астролог.
Астролог уверена, что нынешний президент США уважительно относится к китайской метафизике, у него есть консультанты в этой сфере и свой фэншуй-консультант. Время и место инаугурации тоже были выбраны неслучайно. «Все было рассчитано, это вижу и я, и мои коллеги-астрологи», - добавляет Ольга.
В эфире Limon LIVE Ольга Кирну также перечислила счастливчиков, к которым будет благосклонна Змея (смотрите во второй части передачи). Однако тем, кто родился в год Свиньи, астролог посоветовала в 2025 году быть крайне осторожными. Защитить от неприятностей их сможет необычный талисман - обезьянка. Кроме того, напряженным будет один из периодов 2025 года для Тигров и Обезьян, но и для них у астролога есть свои рекомендации.
29 января начинается год Змеи. Как не наступить ей на хвост, а задобрить ее? В прошлом году с Ольгой Кирну мы уже показывали в студии Limon LIVE ритуал, как задобрить бога богатств в момент наступления Китайского Нового года. Как же правильно встретить год Змеи и почему для этого нужны красные конверты с купюрами номиналом 5 евро?
Скорее смотрите свежий выпуск Limon LIVE - до наступления года Змеи остались считаные дни!