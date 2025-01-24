LIMON LIVE Как встретить год Змеи, чтобы привлечь деньги и удачу: советы астролога Ольги Кирну

Спойлер: 29 января нужно посвятить исключительно приятным занятиям. Возможно, для этого придется перенести важные встречи и дела на другой день.

Хозяйка 2025 года - Зеленая Деревянная Змея - вступает в свои права в ночь с 28 на 29 января. Проживающая в Виймси астролог и консультант по фэншуй Ольга Кирну уже 14 лет практикует китайскую астрологию. Она уверена, что если в это время провести некоторые ритуалы, жизнь настроится на правильный лад. Также будет нелишним завести в год Змеи милый талисман. Какой? Смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!

Астролог Ольга Кирну в студии Limon LIVE. Фото: Mihkel Maripuu

По словам астролога Ольги Кирну, три ключевые слова года Змеи - скорость, изменения и рост. В этом году будет править энергия движения.

«Усидеть на месте в 2025 году будет крайне сложно, - говорит астролог. - Я считаю, это хорошо! Но если человек консерватор, если он цепляется за старое, если ему нравится сидеть и ничего не менять, конечно, ему будет очень трудно в реалиях нового времени. И не только в этом году, но и следующие 19 лет. Потому что сейчас пришло время, когда надо быть очень активным!»

Астролог Ольга Кирну и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Mihkel Maripuu

По словам Ольги Кирну, в 2025 году всех нас ждут резкие перемены. «Змея - это Огонь. Люди, возможно, будут митинговать, больше заявлять о себе. Будут какие-то революции», - добавляет она.