Гороскоп по годам: что нам приготовил год Змеи?

Змея призывает вас стремиться к самопознанию, углублению во внутренний мир и раскрытию своих творческих способностей. Тогда в подарок вы получите гармонию с собой, много вдохновения и привлекательность в глазах окружающих.

Смотрите, как правильно встречать год Змеи:

Крыса

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

На работе Крыс ждет оглушительный успех. Но только если они проявят себя не в качестве профессиональных интриганов, а в качестве хороших организаторов, способных сплотить команду. Звезды советуют на время отказаться от честолюбивых замыслов в пользу общего дела и развития всей компании. Именно такая стратегия даст максимум результата.

Испытание в личной жизни будет заключаться в борьбе за лидерство. Вы с вашим партнером постоянно будете мериться успехом, деньгами, умом… Вам придется ответить себе на вопрос: вы хотите быть правы или счастливы? И если второй вариант, то найдите в себе силы отказаться от борьбы. А свободные Крысы могут внезапно ощутить романтическую симпатию к тем, кто давным-давно рядом, пишет Myslo.

Бык

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Бык и Змея в китайском гороскопе являются родственными знаками и состоят в приятельских отношениях. Их объединяет ответственность, целеустремленность и любовь к стабильности. Поэтому Быки в новом году будут чувствовать себя уверенно и спокойно, будут хозяевами на своем любимом «лугу». От вас требуется всего лишь чуть больше чуткости — к себе, к другим и к окружающему пространству.