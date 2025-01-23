«Даю вам слово!» Эстонская звезда реалити-шоу вскоре представит публике свой новый грандиозный проект

«Я начала здесь строить свою жизнь, и это только начало», - пишет живущая в Америке Мэрилин Нау на своей странице в Instagram. Если в последнее время о звезде реалити-шоу было слышно не так уж много, то теперь она сообщает, что работает над загадочным проектом. «Это будет что-то очень особенное, и я намерена вывести это на международный уровень!»
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В 2019 году Мэрилин Нау, прославившаяся благодаря реалити-шоу Rannamaja и демонстрировавшая в социальных сетях свою жизнь, ставшую, по ее словам, «американской мечтой», несколько лет назад исчезла из поля зрения общественности. Единственное, что напоминало о ней, - это статьи с заголовками «Куда пропала Нау?». Однако в ноябре прошлого года она неожиданно сделала откровенный пост на своей странице в Instagram, где рассказала, что произошло за это время.
«Я давно хотела затронуть эту тему и пришла к пониманию, что побег от проблем не делает их легче и не позволяет им полностью исчезнуть. Я думала, что если буду игнорировать все, мои проблемы в конце концов забудутся, но, несмотря на мое молчание, я продолжаю быть связанной с ложными утверждениями и утратила доверие публики», - призналась она в сторис Instagram. Она признала, что ее ошибка заключалась в том, что она иногда говорила о вещах еще до того, как они на самом деле случались. «Это было неправильным шагом», - отметила она.
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Теперь она делится своей историей об «американской мечте» в Instagram.
«11 лет назад я впервые приехала в Америку, совершенно одна. Это был мой первый перелет, и в кармане у меня было 500 долларов», - пишет она на своей странице в Instagram. «Моя первая работа здесь была au pair - няней. Моя цель была построить здесь жизнь, наладить связи и начать искать пути для этого».
Она отмечает, что работа няней была единственной, где она когда-либо работала на кого-то другого. «Все остальное, чем я занималась, всегда было связано с предпринимательством. Мой первый опыт в бизнесе был в 16 лет, когда моя мама инвестировала в мой бизнес по уходу за ногтями. Позже я работала в продажах, продавала рыбий жир и кофе. Я продавала много странных вещей. Думаю, мне удалось добиться успеха во многих сферах, к которым я прикасалась», - говорит она.
В какой-то момент она оказалась втянута в мир конкурсов красоты. «Как-то я стала представлять свою страну как Miss Estonia на международном конкурсе красоты и некоторое время работала моделью. Ранее я даже продавала курс о том, как вести себя как модель», - рассказывает она.
После того как Нау на время исчезла из общественной жизни и социальных сетей, она наконец вернулась и, по ее словам, окончательно переехала в США. «Я начала строить здесь свою жизнь, и это только начало. Я работала над чем-то очень особенным с марта 2024 года - почти год».
Нау утверждает, что работает над чем-то масштабным. «Над моим проектом работает целая команда, включая инвесторов. Это будет что-то очень особенное, и я намерена вывести это на международный уровень», - заявляет она. «Я невероятно стойкая и прошла через сложные жизненные ситуации. Я чувствую, что меня уже ничто не сможет ни удивить, ни сломить. Я могу вам это гарантировать! Много любви, и вам понравится мой будущий проект!»
Что именно это за проект, звезда реалити-шоу пока держит в секрете. Поживем - увидим!