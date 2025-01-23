«Даю вам слово!» Эстонская звезда реалити-шоу вскоре представит публике свой новый грандиозный проект

Она отмечает, что работа няней была единственной, где она когда-либо работала на кого-то другого. «Все остальное, чем я занималась, всегда было связано с предпринимательством. Мой первый опыт в бизнесе был в 16 лет, когда моя мама инвестировала в мой бизнес по уходу за ногтями. Позже я работала в продажах, продавала рыбий жир и кофе. Я продавала много странных вещей. Думаю, мне удалось добиться успеха во многих сферах, к которым я прикасалась», - говорит она.

В какой-то момент она оказалась втянута в мир конкурсов красоты. «Как-то я стала представлять свою страну как Miss Estonia на международном конкурсе красоты и некоторое время работала моделью. Ранее я даже продавала курс о том, как вести себя как модель», - рассказывает она.

После того как Нау на время исчезла из общественной жизни и социальных сетей, она наконец вернулась и, по ее словам, окончательно переехала в США. «Я начала строить здесь свою жизнь, и это только начало. Я работала над чем-то очень особенным с марта 2024 года - почти год».

Нау утверждает, что работает над чем-то масштабным. «Над моим проектом работает целая команда, включая инвесторов. Это будет что-то очень особенное, и я намерена вывести это на международный уровень», - заявляет она. «Я невероятно стойкая и прошла через сложные жизненные ситуации. Я чувствую, что меня уже ничто не сможет ни удивить, ни сломить. Я могу вам это гарантировать! Много любви, и вам понравится мой будущий проект!»

Что именно это за проект, звезда реалити-шоу пока держит в секрете. Поживем - увидим!