Ранее молчавшая эстонская телезвезда: «Побег от проблем не заставляет их исчезнуть»

«Я давно хотела затронуть эту тему и пришла к пониманию, что побег от проблем не заставляет их исчезнуть. Я думала, что если буду все игнорировать, то обо мне в конце концов забудут, но, несмотря на мое молчание, я все еще сталкиваюсь с ложными утверждениями и, так сказать, утратила доверие людей», - признается Нау в Instagram.