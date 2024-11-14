Ставшая известной благодаря реалити-шоу Rannamaja Мэрилин Нау исчезла из публичного пространства, словно в воду канула. Рано утром в четверг она сделала откровенный пост в Instagram, где рассказала, что произошло за это время.
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Ранее молчавшая эстонская телезвезда: «Побег от проблем не заставляет их исчезнуть»
«Я давно хотела затронуть эту тему и пришла к пониманию, что побег от проблем не заставляет их исчезнуть. Я думала, что если буду все игнорировать, то обо мне в конце концов забудут, но, несмотря на мое молчание, я все еще сталкиваюсь с ложными утверждениями и, так сказать, утратила доверие людей», - признается Нау в Instagram.