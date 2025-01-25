ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Таксист спас 95-летнюю пенсионерку от мошенников, а эстонские спортсмены установили национальные рекорды

Наша новая рубрика «Позитив недели», которая теперь каждую неделю выходит на порталах Rus.Postimees и Limon.ee поднимет ваше настроение и убедит вас в том, что хорошие новости есть, их много, но они просто остаются незамеченными.

Руководитель Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа поблагодарил бдительного таксиста, который предотвратил мошенничество. Фото: Lõuna prefektuur

Именно после таких историй начинаешь верить в доброту, искренность, заботу о ближних и надеешься, что оказавшись в сложной ситуации, рядом с тобой тоже будет человек, который поможет.

Герой недели - таксист, который спас 95-летнюю пенсионерку от мошенников. Произошло все на прошлой неделе, когда водитель такси, взяв новый заказ, забрал из деревни русскоговорящую пенсионерку, которая попросила отвезти ее в город. Она выглядела растерянно, поэтому водитель не постеснялся спросить, что же лежит в ее посылке. Как оказалась, там была крупная сумма денег, предназначенная для операции ее родственника.

Пенсионерке постоянно кто-то звонил, а водитель стал подозревать неладное. Тогда он рассказал ей о распространенных мошеннических схемах и посоветовал спрятать деньги в надежном месте. Убедившись, что женщина его поняла и деньги в безопасности, водитель сообщил о случившемся в полицию.

Через неделю полиция пригласила героя-водителя к себе в отделение, где в знак благодарности ему вручили памятный подарок.

Андреа-Лийс Мусткикас. Фото: Martin Kosesson