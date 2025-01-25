Неделя выдалась непростой. Огорчала не только погода, но и различные новости про рост цен на отопление в Нарве и на продукты во всей Эстонии, огромное количество аварий и про волков, которые все чаще стали нападать на скот и домашних животных. После прочтения таких новостей кажется, что ничего хорошего не происходит, но это совсем не так! И мы вам докажем!
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ Таксист спас 95-летнюю пенсионерку от мошенников, а эстонские спортсмены установили национальные рекорды
Наша новая рубрика «Позитив недели», которая теперь каждую неделю выходит на порталах Rus.Postimees и Limon.ee поднимет ваше настроение и убедит вас в том, что хорошие новости есть, их много, но они просто остаются незамеченными.
Именно после таких историй начинаешь верить в доброту, искренность, заботу о ближних и надеешься, что оказавшись в сложной ситуации, рядом с тобой тоже будет человек, который поможет.
Герой недели - таксист, который спас 95-летнюю пенсионерку от мошенников. Произошло все на прошлой неделе, когда водитель такси, взяв новый заказ, забрал из деревни русскоговорящую пенсионерку, которая попросила отвезти ее в город. Она выглядела растерянно, поэтому водитель не постеснялся спросить, что же лежит в ее посылке. Как оказалась, там была крупная сумма денег, предназначенная для операции ее родственника.
Пенсионерке постоянно кто-то звонил, а водитель стал подозревать неладное. Тогда он рассказал ей о распространенных мошеннических схемах и посоветовал спрятать деньги в надежном месте. Убедившись, что женщина его поняла и деньги в безопасности, водитель сообщил о случившемся в полицию.
Через неделю полиция пригласила героя-водителя к себе в отделение, где в знак благодарности ему вручили памятный подарок.
Яркая красотка из Эстонии Андреа-Лийс Мусткикас, несмотря на свой юный возраст - 20 лет - сотрудничала со многими местными артистами. Она выступала в качестве хореографа и танцора в клипах Yasmyn, Китти Флорентайн, Алики Миловой, Карла Киллинга, Smilers, Мерлин Уускюла, Лауры, Софии Рубиной и других. А также танцевала на одной сцене с победителем Евровидения-2014 Кончитой Вурст!
Вот это да, нет слов! Правда? Но самое интересное, что теперь очаровательную танцовщицу можно будет увидеть на сцене Нью-Йорка, куда она переехала в июле 2024 года.
Недавно она приняла участие в конкурсе и теперь будет участвовать в крупном проекте. «К сожалению, я пока не могу раскрыть деталей, так как мы только начали репетиции, но могу сказать, что речь идет о самом известном шоу Urban Burlesque в Нью-Йорке», - интригует Андреа-Лийс.
Что ж, пожелаем ей удачи и достижения новых вершин!
На прошлой неделе, 18 января, на Певческом поле в Таллинне прошло торжественное открытие Спортивной столицы Европы-2025.
Днем жители могли бесплатно заняться беговым лыжным спортом, скоростным спуском на лыжах, кроссом на сноубордах и прыжками на лыжах. Кроме того, гости мероприятия могли принять участие в мастер-классе по смазыванию лыж, узнать о различиях лыжных мазей, необходимых инструментах и техниках. Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата были представлены специальные беговые лыжи и сани на лыжах.
В спортивном дне, посвященном лыжным видам спорта, приняли участие 1 000 человек, а на торжественном открытии, где выступили танцоры и барабанщицы театра Kelfirius, молодые лыжники из Lumeakadeemia и победители Евровидения LORDI, присутствовало 6 000 человек.
Основная программа Спортивной столицы продолжится через месяц: 22 февраля в спортивном центре «Сыле» пройдет день единоборств. Также в феврале планируется провести зимнее плавание в различных водоемах Таллинна.
Как же здорово, когда люди занимаются спортом на протяжении всей своей жизни! Это не только положительно сказывается на их здоровье, но и мотивирует других. Только посмотрите на этих спортсменов, которые приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике среди ветеранов, организованных клубом Tartu KEVEK.
Турнир проходил в минувшую субботу, 18 января, и стал первым этапом новой серии, организованной European Masters Athletics (EMA). Это европейская организация, которая занимается развитием и координацией легкой атлетики среди спортсменов-ветеранов в Европе.
На соревнования, проходившие в спорткомплексе Тартуского университета, съехались около 300 спортсменов, включая мировых звезд из 27 стран. На старт вышли участники в возрасте от 35 лет, включая спортсменов старше 85 лет. Так, например, на дистанцию 200 метров вышел латвиец 1933 года рождения, которому сейчас 91 год.
Также на прошлых выходных в Бельгии прошел турнир по тхэквондо Keumgang Open, в котором приняла участие спортсменка клуба ML Sport. Семилетняя Милиана Гроссь была единственной представительницей Эстонии на соревнованиях, в котором приняли участие около 1000 атлетов со всей Европы, и вернулась оттуда аж с двумя медалями.
В спарринге в категории девочек до 26 килограммов маленькая спортсменка заняла первое место. А в комплексе упражнений, как отметил тренер Марко Левченко, Милана заслуженно завоевала третье место.
Поздравляем! Дальше только больше!
Для наших эстонских спортсменов неделя действительно удалась! Так, легкоатлеты начали зимний сезон, установив два национальных рекорда.
На соревнованиях, которые проходили в Люксембурге, бегун Уку Ренек Кронбергс установил национальный рекорд Эстонии на дистанции 800 метров, показав результат 1.46,84. К сожалению Кронбергс финишировал шестым, но побил предыдущий рекорд эстонца, проживающего в Ирландии, Джейка Патрика Багге
Второй рекорд был установлен Лийсой-Марией Лусти на чемпионате Эстонии среди молодежи по многоборью, который завершился в Ласнамяэ. Спортсменка, участвовавшая в пятиборье среди девушек до 23 лет, набрала 4522 очка и заняла второе место в историческом рейтинге страны.
От рекорда Эстонии, установленного в 2009 году Кайей Канд, Лийсу-Марию Лусти отделяют всего 58 очков. Прежний рекорд в возрастной категории до 23 лет принадлежал ее тренеру Грит Шадейко (4422 очка).
Новый национальный рекорд также установила Реэна Пярнат. В минувшие выходные во Франции (Ним) прошел этап Кубка мира, на котором эстонская спортсменка в стрельбе из классического лука Реэна Пярнат набрала 580 очков тем самым побив прежний национальный рекорд.
Набранные очки также подняли Реэну Пярнат на 25-е место в мировом рейтинге, что является самым высоким достижением эстонцев в олимпийской дисциплине стрельбы из лука за всю историю.
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