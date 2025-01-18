Имя очаровательной 20-летней Андреа-Лийс Мусткикас может быть незнакомо многим, но девушка неоднократно выступала в Эстонии. «Нельзя идти на тренировку без макияжа и в обычной футболке», - описывает Андреа-Лийс закулисную жизнь танцевального мира и раскрывает, что скоро ее можно будет увидеть на сцене в Нью-Йорке.

С яркой улыбкой уверенная в себе Андреа-Лийс Мусткикас (20) уже давно активно выступает в Эстонии. В июле прошлого года девушка отправилась в Нью-Йорк, где вскоре оказалась в центре внимания ведущих хореографов США.

Хотя на первый взгляд ее имя может показаться многим незнакомым, все наверняка видели ее на экранах телевизоров и компьютеров десятки, если не сотни раз. За эти годы Девушку выбирали Yasmyn, Kitty Florentine, Алика Милова, Карл Киллинг, Smilers, Merlyn, Laura, София Рубина и многие другие местные артисты. Теперь ее страсть открыла ей путь на американскую сцену.