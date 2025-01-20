ВИДЕО Дерзкие парни из Таллинна могут представить Молдову на Евровидении-2025

В Таллинне живут двое ребят из Молдовы: Антон Рагоза и Думитру Голбан. Антон дважды выступал на Евровидении и в 2017 году занял на конкурсе третье место. Дима - музыкальный продюсер, композитор и настоящий гений звука.

В 2019 году парни создали проект Carnival Brain, а четыре месяца назад они выпустили клип на трек Tere, Eesti!, и в сентябре написали музыку к тизеру фильма «Инспектор по делам несовершеннолетних».

Теперь же стало известно, что Carnival Brain прошла в финал национального отбора на Евровидение-2025 от Молдовы с песней Semafoare, которую парни исполнили вместе с певцом Bacho. Клип на песню снимался в Таллинне.

22 февраля Bacho & Carnival Brain поборются за право представлять Молдову на международном песенном конкурсе Евровидение-2025, который пройдет в швейцарском городе Базель.