Таллиннская группа Carnival Brain приняла участие в национальном отборе на Евровидение-2025 от Молдовы и вышла в финал. Об этом стало известно 18 января, когда в Кишиневе завершился этап живых прослушиваний. Всего в финал вышли 12 исполнителей.
ВИДЕО ⟩ Дерзкие парни из Таллинна могут представить Молдову на Евровидении-2025
В Таллинне живут двое ребят из Молдовы: Антон Рагоза и Думитру Голбан. Антон дважды выступал на Евровидении и в 2017 году занял на конкурсе третье место. Дима - музыкальный продюсер, композитор и настоящий гений звука.
В 2019 году парни создали проект Carnival Brain, а четыре месяца назад они выпустили клип на трек Tere, Eesti!, и в сентябре написали музыку к тизеру фильма «Инспектор по делам несовершеннолетних».
Теперь же стало известно, что Carnival Brain прошла в финал национального отбора на Евровидение-2025 от Молдовы с песней Semafoare, которую парни исполнили вместе с певцом Bacho. Клип на песню снимался в Таллинне.
22 февраля Bacho & Carnival Brain поборются за право представлять Молдову на международном песенном конкурсе Евровидение-2025, который пройдет в швейцарском городе Базель.