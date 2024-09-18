Йыхви скоро прославится далеко за пределами Эстонии. Мимо таблички с названием этого города проносится красный Икарус. Так начинается тизер к триллеру «Инспектор по делам несовершеннолетних», который, по смелой задумке его создателей, появится на Netflix. Смотрите ВИДЕО!

Кровь, жуткие тайны местных жителей, опыты над детьми, секта, которая держит в страхе весь город. Действия сюжета развиваются в советские 80-е, которые скрупулезно воссоздал в своем детище режиссер и продюсер будущего ужастика Павел Гаврилин.

Для массовых сцен создатели «Инспектора по делам несовершеннолетних» намерены привлечь местных жителей. В фильме будут задействованы и школьники, которые уже попробовали себя в роли актеров в пилотной серии.

«Я стояла, как пионерка, - говорит маленькая жительница Йыхви Элизабет, и показывает, как изображала в кадре пионерский салют. - Рука затекала, но я старалась не двигаться». А еще Элизабет рассказывает, что гримеры сооружали на ее руке ожог, и смотрелся он очень реалистично. Но девочку такой грим ничуточку не испугал, а наоборот, восхитил.

Самым сложным для киношников оказалось найти медицинское оборудование 80-х годов и подходящие помещения. С оборудованием помогла Нарвская больница. У них в запасниках сохранились витрины, каталки для капельниц. Съемочной группе предоставили доступ в старое здание психиатрической больницы, где в подвалах