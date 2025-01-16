Брэд Питт отреагировал на историю с француженкой, обманутой мошенником, который представлялся им

«Ужасно, что мошенники пользуются тем, что фанаты очень привязаны к знаменитостям, но это важное напоминание о том, что не стоит отвечать на непроверенные сообщения в интернете, особенно от актеров, которые не представлены в социальных сетях», - прокомментировал представитель, отметив, что у Питта нет подтвержденных аккаунтов в соцсетях.

К сожалению, это не помешало 53-летней Анне поверить в то, что они у него есть. «Я не привыкла к социальным сетям», - сказала обманутая поклонница на ТВ-шоу Sept à huit.

Она на протяжении двух лет получала от мошенника подарки, сгенерированные искусственным интеллектом фотографии, приятные сообщения, стихи и верила, что действительно общается со звездой. «Так мало мужчин, которые пишут тебе такие вещи. Мне понравился мужчина, с которым я общалась. Он знал, как разговаривать с женщинами, все было сделано очень хорошо».

Напомним, что Анне отдала мошеннику, который представился актером, все свои сбережения в размере 830 тысяч евро и развелась с мужем-миллионером.

Она считала, что настоящий Брэд Питт влюблен в нее, и даже общалась с «его мамой». Также женщина помогала ему «​лечиться от рака» и оплачивала его больничные счета, ведь, по его словам, он не имел доступ к своим деньгам из-за судебных разбирательств с экс-супругой Анджелиной Джоли. Сейчас Анне проходит лечение от депрессии в клинике психологической помощи.