53-летняя француженка ушла от мужа-миллионера ради фейкового Брэда Питта

Анне познакомилась с «​Брэдом» в соцсетях: ее убедили созданные нейросетью фотографии.

Брэд Питт, конечно же, ненастоящий, полностью обвел Анне вокруг пальца. Вскоре от вежливых сообщений он перешел к любовным высказываниям, предложению руки и сердца и первому подарку: роскошным украшениям и сумкам. Но чтобы пропустить посылку через таможню, Анне пришлось заплатить более 5 000 евро, что она сделала на деньги, полученные от развода с бывшим мужем.

This french lady got scammed up to 800k by a fake Brad Pitt, whole time he was sending her pics like this 😭😭 pic.twitter.com/RlIyMeXOca — Sammy™ (@sxmmyTM) January 13, 2025

Она также поссорилась с близкими - в том числе и с собственной дочерью, которая не одобряла ее увлечение.

«Мне понравился мужчина, с которым я разговаривала. Он знал, как разговаривать с женщинами, всегда был очень хорошо сложен. Все, что только может пожелать женщина, я получала от этого мужчины», - признается Анне.

Изображения, сгенерированные искусственным интеллектом

Поначалу Анне сомневалась, но фотографии, которые прислал поддельный Брэд Питт, и очень плохие видео, сгенерированные искусственным интеллектом, успокоили ее. Все произошло очень быстро.

Фальшивому Брэду Питту требовались деньги ​на борьбу с раком почки. По его словам, счета у него были заморожены из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Анне, не желавшая терять свою большую любовь, несколько раз платила сотни тысяч евро, потому что «операция изначально была неудачной».​

Только когда Анне увидела настоящего Брэда Питта в компании его настоящей девушки Инес де Рамон, она начала понимать, что все это неправда. Но даже тогда мошенники прислали ей ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, в котором журналист утверждает, что отношения между Брэдом и Инес фальшивые и что на самом деле Брэд состоит в отношениях с Анне.

Очень нереалистичный ролик, но женщина все равно поверила. Только когда она снова увидела фотографию Брэда и Инес, она приняла реальность.