ФОТО Эстонский комик сбросил одежду и прыгнул в снег

«Ради рекламы готов на все!» - говорится в письме, поступившем в редакцию, ссылаясь на фотографии, которые комик Сандер Ыйгус (35) опубликовал у себя в Facebook.

Ыйгус разместил снимки, на которых он обнаженный позирует в снегу. «Дома!» - описал он фотографии одним словом. Помимо кадров на улице, он поделился также снимком из сауны. Вместе с этими изображениями он опубликовал расписание дополнительных показов своего шоу Otse kümnesse («Прямо в десятку» - прим.ред.).

Это была продуманная реклама или комик поделился фотографиями в снегу и в сауне спонтанно?

На момент публикации Сандер Ыйгус не ответил на запрос.

О шоу Сандера Ыйгуса Otse kümnesse мы писали в начале октября, когда группа женщин, посетивших представление в театре «Ванемуйне», осталась шокирована увиденным, особенно из-за использования грубой лексики. По словам зрительниц, комик часто использовал нецензурные выражения, что их сильно смутило и совсем не показалось смешным.

«Кажется, что это было успешное выступление, если зрители смеялись без остановки. И, наверное, понятно, кто является целевой аудиторией - те, у кого схожее чувство юмора. Не думаю, что дело в возрасте», - ответил Ыйгус на критику.