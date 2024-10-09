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Группа женщин, посетившая концерт эстонского комика, разочарована: такие грубости на сцене театра Ванемуйне?!

Перевод: Герман Аверьянов
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Фото: Mihkel Maripuu

Комик Сандер Ыйгус гастролирует по Эстонии со своим шоу Otse Kümnesse. 3 октября спектакль прошел в малом зале театра Ванемуйне, где его посмотрела и группа женщин. Вместо ожидаемого веселого вечера женщины были шокированы языком комика. «Я никогда не слышала столько грубостей за раз», - рассказывает зрительница.

Коллектив медицинских работников решил устроить что-то веселое в честь дня рождения одного из коллег. «Когда у кого-то из нас день рождения, мы всегда идем на мастер-класс, на спектакль или отправляемся в небольшое путешествие», - рассказывает Эле.

«На этот раз мы думали пойти на художественный мастер-класс и уже собирались его бронировать, когда заметили объявление о выступлении Сандера Ыйгуса. Нам хотелось посмеяться, и все согласились, что лучше пойдем на его шоу в малом зале театра Ванемуйне.

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