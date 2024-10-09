Группа женщин, посетившая концерт эстонского комика, разочарована: такие грубости на сцене театра Ванемуйне?!

Коллектив медицинских работников решил устроить что-то веселое в честь дня рождения одного из коллег. «Когда у кого-то из нас день рождения, мы всегда идем на мастер-класс, на спектакль или отправляемся в небольшое путешествие», - рассказывает Эле .

«На этот раз мы думали пойти на художественный мастер-класс и уже собирались его бронировать, когда заметили объявление о выступлении Сандера Ыйгуса. Нам хотелось посмеяться, и все согласились, что лучше пойдем на его шоу в малом зале театра Ванемуйне.