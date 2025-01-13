Эстонская королева уколов красоты с партнером отмечает годовщину: расставание сейчас было бы утомительным и затратным по времени

«Семь лет - это уже не мало, но и не так много. За это время мы путешествовали, учились, брали кого-то под опеку», - пишет Марью в посте в социальных сетях, где сообщает, что они с партнером отмечают годовщину.

«Мы пришли к выводу, что расставаться сейчас было бы утомительно и затратно по времени. Поэтому продолжаем наслаждаться нашей зоной комфорта, которую мы вдвоем создали. Мы еще вспашем пару интересных полей, попутешествуем... наши ссоры состоят из двух фраз и длятся три минуты. Как небольшой пруд, который живет своей повседневной жизнью и все так же находится на своем месте... Хотя многие предсказывали, что он сразу пересохнет. Все работает, если оба обитателя пруда довольны», - шутит она.

В понедельник днем Марью добавила редакции, что вечером они отправятся на ужин в честь годовщины. «Пойдем вдвоем пешком в ресторан Musu недалеко от дома. Мы уже такие - как пожилая парочка», - добавила она с улыбкой.

Марью и Мауно обручились в январе 2023 года. «Вот так появляются недостающие кусочки мозаики из моей яркой жизни», - написала Карин в Instagram, сообщив, что на ее пальце появилось обручальное кольцо. «Как и свойственно Мауно, оно необычное, созданное по индивидуальному заказу и разработано художником», - поделилась она тогда в Instagram.