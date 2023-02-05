ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Эстонская королева ботокса Марью Карин обручилась со своим любимым: как она добилась кольца?

«Вот так появляются недостающие звенья в моей жизни», - пишет в Инстаграме Марью Карин, королева ботоска и владельица салона красоты. День 23 января останется в памяти Марью и Мауно на долгие годы: именно в этот день возлюбленный сделал красотке предложение.

«Любимый не напрягается, слушая мое нытье о том, где мое кольцо и когда его принесут», - замечает Марин, но советуют женщинам ныть и требовать. Мауно заказал кольцо у ювелира по собственному дизайну.

Марью рассказывает, что выбор даты был случайным. У каждой новой вещи должна быть «чистая дата», - отмечает она, добавляя, что в тот день все было так, как должно было быть, и вечером влюбленные пошли в кино.

«Дорогой Лев устал слушать мое нытье о том, где мое кольцо и когда оно будет», - пишет Марью Карин. Фото: Kuvatõmmis Marju Karini Instagramist

«Женщины всегда ждут свадьбы и надеются, что мужчины будут вести себя так же и суетиться, - пишет Марью. - Но знаете, что сделал Лев? Он отвез меня на Балтийский вокзал, и мы поехали на поезде в Тарту. Муж считает, что это очень романтично».