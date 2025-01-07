Уже в эту пятницу, 10 января, в ночном клубе Hollywood (Вана-Пости, 8) состоится новогодняя вечеринка «Танцевальный рай».
Нового года не хватило? Отпразднуйте его еще раз на самой масштабной вечеринке Таллинна «Танцевальный рай»
В это волшебное время, когда в воздухе все еще витает аромат ели и звучат колокольчики, приглашаем вас на Новогоднюю вечеринку, полную веселья и очарования.
В эту праздничную ночь вас ждет незабываемое зрелище! JINGLE BREAK SHOW - уникальное новогоднее представление от многократных чемпионов Европы по брейк-дансу Bboy Tipsi и Bboy Burik. Их акробатические элементы и невероятные трюки в сочетании с стремительными ритмами не оставят вас равнодушными и заставят затаить дыхание.
Очаровательные Снегурочки EMPIRE SHOW перенесут вас в мир волшебства и загадочных превращений, даруя невероятную атмосферу праздника и покоряя танцами, которые заставят ваше сердце биться быстрее!
На протяжении всей ночи игривые снежинки GO-GO закружат вас в вихре страсти и унесут в мир грез. А обворожительные танцовщицы добавят волшебства и энергии!
Самые популярные танцевальные и новогодние хиты играют резиденты DJ Bell и DJ Peterson.
С первых минут вы окажетесь в атмосфере новогоднего торжества, где радость и хорошее настроение не покинут вас до самого утра!
Лавина январского снега, золотистые брызги шампанского, яркие спецэффекты, невероятные танцы и зажигательная музыка - все это создаст атмосферу, в которой сбудутся самые смелые желания.
Не упустите шанс стать частью «Новогоднего Танцевального рая»!
Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города! Смотри больше информации ЗДЕСЬ!
Забронировать VIP-столик можно по телефону (+372) 50 24262 или gert@musicfactory.ee
Двери рая открываются в 23:00, стоимость билета 25 евро, VIP-билет 50 евро
Внимание! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже до 8 января по специальной цене: 19 евро и VIP 35 евро в кассах Piletilevi.
Strong Face & Style control: ВЕЧЕРНЯЯ ОДЕЖДА