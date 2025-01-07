Нового года не хватило? Отпразднуйте его еще раз на самой масштабной вечеринке Таллинна «Танцевальный рай»

В это волшебное время, когда в воздухе все еще витает аромат ели и звучат колокольчики, приглашаем вас на Новогоднюю вечеринку, полную веселья и очарования.

В эту праздничную ночь вас ждет незабываемое зрелище! JINGLE BREAK SHOW - уникальное новогоднее представление от многократных чемпионов Европы по брейк-дансу Bboy Tipsi и Bboy Burik. Их акробатические элементы и невероятные трюки в сочетании с стремительными ритмами не оставят вас равнодушными и заставят затаить дыхание.

Очаровательные Снегурочки EMPIRE SHOW перенесут вас в мир волшебства и загадочных превращений, даруя невероятную атмосферу праздника и покоряя танцами, которые заставят ваше сердце биться быстрее!

На протяжении всей ночи игривые снежинки GO-GO закружат вас в вихре страсти и унесут в мир грез. А обворожительные танцовщицы добавят волшебства и энергии!

Самые популярные танцевальные и новогодние хиты играют резиденты DJ Bell и DJ Peterson.

С первых минут вы окажетесь в атмосфере новогоднего торжества, где радость и хорошее настроение не покинут вас до самого утра!

Лавина январского снега, золотистые брызги шампанского, яркие спецэффекты, невероятные танцы и зажигательная музыка - все это создаст атмосферу, в которой сбудутся самые смелые желания.

Не упустите шанс стать частью «Новогоднего Танцевального рая»!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города! Смотри больше информации ЗДЕСЬ!

Забронировать VIP-столик можно по телефону (+372) 50 24262 или gert@musicfactory.ee

Двери рая открываются в 23:00, стоимость билета 25 евро, VIP-билет 50 евро

Внимание! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже до 8 января по специальной цене: 19 евро и VIP 35 евро в кассах Piletilevi.

Strong Face & Style control: ВЕЧЕРНЯЯ ОДЕЖДА