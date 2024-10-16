В ночь с 11 на 12 октября в клубе Hollywood прогремела вечеринка «Танцевальный рай» Гости окунулись в атмосферу безудержного веселья, которая царила на танцполе ночь напролет.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Танцевальный рай» прогремел в Таллинне: легенда хип-хопа Лигалайз и полуобнаженные красотки
Зажигательная музыка, вихрь танцев, море смеха и ликования - все это стало неотъемлемой частью вечера. Гости отрывались под любимые хиты, создавая неповторимую атмосферу праздника.
Особым событием вечера стало выступление легендарного рэпера Лигалайза. Его хиты вызвали настоящий фурор и заставили публику петь в унисон.
Экстравагантное модерн-кабаре EMPIRE SHOW поразило гостей своими эпатажными костюмами и изящной, чувственной, но динамичной хореографией.
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