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ГАЛЕРЕЯ «Танцевальный рай» прогремел в Таллинне: легенда хип-хопа Лигалайз и полуобнаженные красотки

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В ночь с 11 на 12 октября в клубе Hollywood прогремела вечеринка «Танцевальный рай» Гости окунулись в атмосферу безудержного веселья, которая царила на танцполе ночь напролет.

Зажигательная музыка, вихрь танцев, море смеха и ликования - все это стало неотъемлемой частью вечера. Гости отрывались под любимые хиты, создавая неповторимую атмосферу праздника.

Особым событием вечера стало выступление легендарного рэпера Лигалайза. Его хиты вызвали настоящий фурор и заставили публику петь в унисон.

Экстравагантное модерн-кабаре EMPIRE SHOW поразило гостей своими эпатажными костюмами и изящной, чувственной, но динамичной хореографией.

Смотрите галерею, ищите себя и друзей на фото!

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