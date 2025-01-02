По традиции редакция портала Limon.ee и дизайнер-флорист Татьяна Тридворнова провели самый «зимний» конкурс в году и выбрали самые-самые яркие и оригинально украшенные елки, фотографии которых прислали наши читатели.
МИСС ЗЕЛЕНАЯ – 2024 ⟩ Победители новогоднего фотоконкурса: смотрите, какие елки выиграли!
Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», эстонский дизайнер-флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея Татьяна Тридворнова была обрадована работам, которые вы, дорогие читатели, прислали на фотоконкурс.
«Это мой самый любимый конкурс, - признается Татьяна Тридворнова. - Я рада, что традиция продолжается, и у нас каждый год увеличивается количество участников».
В этом году в конкурсе Limon.ee на самую красивую елочку три номинации, а соответственно, три победителя в равнозначных номинациях.
Встречайте победителей!
Победителем в номинации «Самая красивая елка» становится зеленая красавица, которую прислала к нам в редакцию Екатерина.
Татьяна Тридворнова отмечает, что в год Зеленой Деревянной Змеи эта елка очень соответствует концепции. «Она шикарная и очень красивая», - говорит дизайнер-флорист.
В номинации «Самая оригинальная елка» побеждает елочка из деревянных досок, которую прислал к нам в редакцию ее создатель Виктор.
Татьяна Тридворнова поясняет, что идея повторного использования и бережного отношения к природе, а также большая вариативность украшений сделали эту елочку победителем в этой номинации.
Элла, которая прислала к нам на конкурс эту изумительную елку с игрушками ручной работы, становится победителем в номинации «Елка hand-made».
«Великолепные игрушки. Прекрасное украшение елки. Браво победителю!» - говорит Татьяна Тридворнова.
Мы свяжемся с победителями лично! Напоминаем, что каждый из трех победителей получит набор роскошных елочных игрушек ShiShi, а также книгу и прекрасный букет из рук Татьяны Тридворновой. В день вручения подарков фотограф устроит яркую фотосессию, а снимки мы пришлем вам на память об этом красивом дне!
Торжественное награждение победителей пройдет в канун православного Рождества, 6 января 2025 года. Мы свяжемся с вами лично!
Это еще не всё!
Вы прислали так много красивых и ярких фотографий своих наряженных елок, что мы решили отметить еще несколько елочек спецпризом - VIP приглашением на две персоны на летний Бал цветов в Кадриорге. Свяжемся с вами, чтобы рассказать, как можно забрать подарок.
Спецприза удостоились:
Светлана и Генадий, которые прислали к нам в редакцию елку рыбака. Согласитесь, ну очень оригинально и… вкусно!
Дама-елка Светлана получает спецприз за шарм и смелость.
Спецприз получает Олеся, которая первой прислала елку на конкурс.
«Такая оригинальная елка у нас в студии красоты O Art Studio. Сделал ее мастер-парикмахер», - написала она.
И роскошная елочка Елены, которую украшали вместе три поколения: бабушка, мама и двухлетняя дочка, также получает наш спецприз.
Фотографии елок всех участников новогоднего фотоконкурса сможете увидеть здесь:
Спасибо всем, кто прислал снимки на наш фотоконкурс! Вы создали нам праздничное настроение! Желаем вам удачи в новом году, а в декабре мы снова будем любоваться вашими елочками!