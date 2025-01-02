МИСС ЗЕЛЕНАЯ – 2024 Победители новогоднего фотоконкурса: смотрите, какие елки выиграли!

Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», эстонский дизайнер-флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея Татьяна Тридворнова была обрадована работам, которые вы, дорогие читатели, прислали на фотоконкурс.

«Это мой самый любимый конкурс, - признается Татьяна Тридворнова. - Я рада, что традиция продолжается, и у нас каждый год увеличивается количество участников».

В этом году в конкурсе Limon.ee на самую красивую елочку три номинации, а соответственно, три победителя в равнозначных номинациях.

Встречайте победителей!

Победителем в номинации «Самая красивая елка» становится зеленая красавица, которую прислала к нам в редакцию Екатерина.

Зеленая красотка названа Самой красивой елкой нашего фотоконкурса. Фото: фото читателя

Татьяна Тридворнова отмечает, что в год Зеленой Деревянной Змеи эта елка очень соответствует концепции. «Она шикарная и очень красивая», - говорит дизайнер-флорист.

В номинации «Самая оригинальная елка» побеждает елочка из деревянных досок, которую прислал к нам в редакцию ее создатель Виктор.

Оригинально - это факт! Фото: фото читателя

Татьяна Тридворнова поясняет, что идея повторного использования и бережного отношения к природе, а также большая вариативность украшений сделали эту елочку победителем в этой номинации.

Элла, которая прислала к нам на конкурс эту изумительную елку с игрушками ручной работы, становится победителем в номинации «Елка hand-made».

Какие восхитительные игрушки! Фото: фото читателя

«Великолепные игрушки. Прекрасное украшение елки. Браво победителю!» - говорит Татьяна Тридворнова.