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МИСС ЗЕЛЕНАЯ – 2024 Победители новогоднего фотоконкурса: смотрите, какие елки выиграли!

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

По традиции редакция портала Limon.ee и дизайнер-флорист Татьяна Тридворнова провели самый «зимний» конкурс в году и выбрали самые-самые яркие и оригинально украшенные елки, фотографии которых прислали наши читатели.

Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», эстонский дизайнер-флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея Татьяна Тридворнова была обрадована работам, которые вы, дорогие читатели, прислали на фотоконкурс.

«Это мой самый любимый конкурс, - признается Татьяна Тридворнова. - Я рада, что традиция продолжается, и у нас каждый год увеличивается количество участников».

В этом году в конкурсе Limon.ee на самую красивую елочку три номинации, а соответственно, три победителя в равнозначных номинациях.

Встречайте победителей!

Победителем в номинации «Самая красивая елка» становится зеленая красавица, которую прислала к нам в редакцию Екатерина.

Зеленая красотка названа Самой красивой елкой нашего фотоконкурса.
Зеленая красотка названа Самой красивой елкой нашего фотоконкурса. Фото: фото читателя

Татьяна Тридворнова отмечает, что в год Зеленой Деревянной Змеи эта елка очень соответствует концепции. «Она шикарная и очень красивая», - говорит дизайнер-флорист.

В номинации «Самая оригинальная елка» побеждает елочка из деревянных досок, которую прислал к нам в редакцию ее создатель Виктор.

Оригинально - это факт!
Оригинально - это факт! Фото: фото читателя

Татьяна Тридворнова поясняет, что идея повторного использования и бережного отношения к природе, а также большая вариативность украшений сделали эту елочку победителем в этой номинации.

Элла, которая прислала к нам на конкурс эту изумительную елку с игрушками ручной работы, становится победителем в номинации «Елка hand-made».

Какие восхитительные игрушки!
Какие восхитительные игрушки! Фото: фото читателя

«Великолепные игрушки. Прекрасное украшение елки. Браво победителю!» - говорит Татьяна Тридворнова.

Мы свяжемся с победителями лично! Напоминаем, что каждый из трех победителей получит набор роскошных елочных игрушек ShiShi, а также книгу и прекрасный букет из рук Татьяны Тридворновой. В день вручения подарков фотограф устроит яркую фотосессию, а снимки мы пришлем вам на память об этом красивом дне!

Торжественное награждение победителей пройдет в канун православного Рождества, 6 января 2025 года. Мы свяжемся с вами лично!

Это еще не всё!

Вы прислали так много красивых и ярких фотографий своих наряженных елок, что мы решили отметить еще несколько елочек спецпризом - VIP приглашением на две персоны на летний Бал цветов в Кадриорге. Свяжемся с вами, чтобы рассказать, как можно забрать подарок.

Спецприза удостоились:

Светлана и Генадий, которые прислали к нам в редакцию елку рыбака. Согласитесь, ну очень оригинально и… вкусно!

Кака вкусная елочка!
Кака вкусная елочка! Фото: фото читателя

Дама-елка Светлана получает спецприз за шарм и смелость.

Елочка с иголочки!
Елочка с иголочки! Фото: фото читателя

Спецприз получает Олеся, которая первой прислала елку на конкурс.

«Такая оригинальная елка у нас в студии красоты O Art Studio. Сделал ее мастер-парикмахер», - написала она.

Оригинальная елка украсила салон красоты.
Оригинальная елка украсила салон красоты. Фото: фото читателя

И роскошная елочка Елены, которую украшали вместе три поколения: бабушка, мама и двухлетняя дочка, также получает наш спецприз.

Красиво, со вкусом и нежно!
Красиво, со вкусом и нежно! Фото: фото читателя

Фотографии елок всех участников новогоднего фотоконкурса сможете увидеть здесь:

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Спасибо всем, кто прислал снимки на наш фотоконкурс! Вы создали нам праздничное настроение! Желаем вам удачи в новом году, а в декабре мы снова будем любоваться вашими елочками!

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