По уже сложившейся традиции вместе с Татьяной Тридворновой мы проводили фотоконкурс на самую красивую новогоднюю елку. Присылать фотографию своей елочки на конкурс можно было до 31 декабря. Спасибо большое всем участникам конкурса. Мы опубликовываем фотографии, которые получили за время фотоконкурса. Имена трех победителей будут названы сегодня вечером.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фотоконкурс на самую красивую ёлочку Эстонии завершен
Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», эстонский дизайнер-флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея, Татьяна Тридворнова, считает, что нельзя ограничивать свою фантазию. Каждая елка должна быть неповторимой, со своим стилем, шармом и характером.
«Это мой самый любимый конкурс, - признается Татьяна Тридворнова. - Я рада, что традиция продолжается, и у нас каждый год увеличивается количество участников».
В этом году в конкурсе Limon.ee на самую красивую елочку три номинации, а соответственно, три победителя в равнозначных номинациях:
«Самая красивая елка»
«Самая оригинальная елка»
«Елка hand-made» (игрушки и украшения, а может, и сама елочка сделаны своими руками).
Каждый из трех победителей получит набор роскошных елочных игрушек ShiShi, книгу и прекрасный букет из рук Татьяны Тридворновой. В день вручения подарков фотограф устроит яркую фотосессию, а снимки мы пришлем вам на память об этом красивом дне!
Торжественное награждение победителей пройдет в канун православного Рождества, 6 января 2025 года.
ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку!
Главное условие - елку должны украсить вы сами, своими руками. Конечно же, на помощь можно призывать родных и близких. Никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Сопроводите фотографию маленьким описанием того, как и чем вы украшали праздничное дерево.
Фотографии своей елочки присылайте к нам в редакцию до 31 декабря на адрес электронной почты: info@limon.ee
Имена трех победителей мы назовем 2 января 2025 года.
В теме письма обязательно укажите Yolki, обязательно оставьте номер своего телефона! Если тема письма не будет правильно обозначена, фото не примет участие в конкурсе!
Лучшие фотографии мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившейся Татьяне Тридворновой новогодней елки она лично наградит в редакции Postimees Grupp (Tartu mnt 80).
Портал Limon.ee имеет право менять условия конкурса. Сразу предупреждаем, что не все присланные в редакцию снимки будут опубликованы на портале.