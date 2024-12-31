В воскресенье Ханнес Вырно в программе Vikerraadio Käbi ei kuku... рассказал, что уже семь лет сидит дома и едва сводит концы с концами. Однако одна из фраз телеведущего, художника-модельера побудила эстонского комика Ари Матти Мустонена высказаться в X (бывший Twitter).
Эстонского комика зацепили откровения известного телеведущего о финансовых проблемах: «До весны деньги есть? Неплохо живем!»
В воскресенье Ханнес Вырно в программе Vikerraadio Käbi ei kuku... рассказал среди прочего, что уже семь лет сидит дома и едва сводит концы с концами.
«Я работал не на богатство, а на износ: я потерял много ценного времени, которое мог бы провести со своими детьми. Сегодня судьба вынудила меня уже семь лет сидеть дома, что позволило мне стать хорошим отцом. У меня нет работы, куда я мог бы пойти или которую мог бы выполнять, я держусь на плаву благодаря тому, чем могу заработать на жизнь», - сказал Вырно и добавил: «Сейчас я думаю о том, хватит ли у меня денег, чтобы оплатить электричество в марте»
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Слова Вырно привлекли внимание эстонского стендап-комика Ари Матти Мустонена, который переехал в Америку, где строит свою карьеру. «"Сейчас беспокоюсь, хватит ли денег, чтобы весной оплатить счета". До весны деньги есть? Неплохо живем», - иронично написал он в X (бывший Twitter).
«Разоренные эстонские знаменитости - это всегда: "Мне даже придется отказаться от дачи". Дачи???» - добавил он.
"praegu muretsen, et kas kevadel arvete maksmiseks raha on"— Ari Matti Mustonen (@AriMattiComedy) December 29, 2024
kevadeni olemas? hästi elame.
eesti kuulsuste broke on alati mingi "pean isegi suvilast loobuma" Suvilast???— Ari Matti Mustonen (@AriMattiComedy) December 29, 2024
Многие пользователи также не упустили возможности высказаться.
«Отказ от подогрева воды в уличном бассейне и террасе - это тоже их обычный лозунг», - пишет одна.
«Уровень бедности эстонских знаменитостей лучше всего описывает Койт Тооме: "Из-за невероятно высоких цен на электричество мне пришлось отказаться от использования тостера, чтобы я смог на своем Aston Martin добраться на выступление в культурный дом Тырва"», - шутит еще один.
väli-basseini vee ja terrassi soojendusest loobumine on ka see tavaline slogan neil 🤤— Brita Haberland (@BritaHaber42900) December 30, 2024
Eesti kuulsuste broke level Koit Toome on parim. "Pean ülikõrge elektrihinna tõttu rösteri kasutamisest loobuma, et saaksin Tõrva kultuurimajja keikale oma Aston Martiniga sõita"— Mart Raamat (@mart_raamat) December 30, 2024