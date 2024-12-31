Эстонского комика зацепили откровения известного телеведущего о финансовых проблемах: «До весны деньги есть? Неплохо живем!»

«Я работал не на богатство, а на износ: я потерял много ценного времени, которое мог бы провести со своими детьми. Сегодня судьба вынудила меня уже семь лет сидеть дома, что позволило мне стать хорошим отцом. У меня нет работы, куда я мог бы пойти или которую мог бы выполнять, я держусь на плаву благодаря тому, чем могу заработать на жизнь», - сказал Вырно и добавил: «Сейчас я думаю о том, хватит ли у меня денег, чтобы оплатить электричество в марте»