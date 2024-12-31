Вт, 31.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Эстонского комика зацепили откровения известного телеведущего о финансовых проблемах: «До весны деньги есть? Неплохо живем!»

Copy
Ари Матти Мустонен.
Ари Матти Мустонен. Фото: Eero Vabamägi

В воскресенье Ханнес Вырно в программе Vikerraadio Käbi ei kuku... рассказал, что уже семь лет сидит дома и едва сводит концы с концами. Однако одна из фраз телеведущего, художника-модельера побудила эстонского комика Ари Матти Мустонена высказаться в X (бывший Twitter). 

В воскресенье Ханнес Вырно в программе Vikerraadio Käbi ei kuku... рассказал среди прочего, что уже семь лет сидит дома и едва сводит концы с концами.​

«Я работал не на богатство, а на износ: я потерял много ценного времени, которое мог бы провести со своими детьми. Сегодня судьба вынудила меня уже семь лет сидеть дома, что позволило мне стать хорошим отцом. У меня нет работы, куда я мог бы пойти или которую мог бы выполнять, я держусь на плаву благодаря тому, чем могу заработать на жизнь», - сказал Вырно и добавил: «Сейчас я думаю о том, хватит ли у меня денег, чтобы оплатить электричество в марте»

Читайте подробнее:

Эстонский телеведущий об отмене: «Судьба распорядилась так, что я вынужден уже семь лет сидеть дома»

Слова Вырно привлекли внимание эстонского стендап-комика Ари Матти Мустонена, который переехал в Америку, где строит свою карьеру. «"Сейчас беспокоюсь, хватит ли денег, чтобы весной оплатить счета". До весны деньги есть? Неплохо живем», - иронично написал он в X (бывший Twitter).

«Разоренные эстонские знаменитости - это всегда: "Мне даже придется отказаться от дачи". Дачи???» - добавил он.​

Многие пользователи также не упустили возможности высказаться.

«Отказ от подогрева воды в уличном бассейне и террасе - это тоже их обычный лозунг​», - пишет одна.

«Уровень бедности эстонских знаменитостей лучше всего описывает Койт Тооме: "Из-за невероятно высоких цен на электричество мне пришлось отказаться от использования тостера, чтобы я смог на своем Aston Martin добраться на выступление в культурный дом Тырва"», - шутит еще один.

Copy

Ключевые слова

Наверх