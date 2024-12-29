«И именно поэтому я хотел публично показать, что человек, оказавшийся в такой ситуации, думает в своей голове совершенно особенные вещи», - указал Вырно в радиопередаче Käbi ei kuku... на свою книгу 2016 года, которую он считает отправной точкой своей отмены обществом.
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Эстонский телеведущий об отмене: «Судьба распорядилась так, что я вынужден уже семь лет сидеть дома»
В уходящем году Ханнес Вырно напугал своих поклонников публикацией в TikTok, а вместе с матерью Эрной Вырно посетил передачу Käbi ei kuku... на Vikerraadio. Хотя жители Эстонии знают Ханнеса как телеведущего и модельера. Ведущий программы Стен Теппан подчеркнул, что в этот раз он был в студии как сын и отец.