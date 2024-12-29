Эстонский телеведущий об отмене: «Судьба распорядилась так, что я вынужден уже семь лет сидеть дома»

В уходящем году Ханнес Вырно напугал своих поклонников публикацией в TikTok, а вместе с матерью Эрной Вырно посетил передачу Käbi ei kuku... на Vikerraadio. Хотя жители Эстонии знают Ханнеса как телеведущего и модельера. Ведущий программы Стен Теппан подчеркнул, что в этот раз он был в студии как сын и отец.

Сначала ведущий спросил, насколько самому Вырно подходит образ шоумена. «Само понятие "развлечение" подразумевает, что это связано с юмором, легкомыслием, шутками, весельем и забавами. Но если говорить о человеческом сознании, то я бы сказал, что в глубине души я чувствую себя очень чувствительным, ранимым человеком», - признался Ханнес, добавив, что ярлык шоумена его не обижает: «Но это ярлык, который создает впечатление, что этот человек знает обо мне не так уж много».