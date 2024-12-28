САЛЮТ, ЛАСНАМЯЭ! Жители столицы собрались на генеральной репетиции Нового года

В этом году организаторы получили официальное разрешение на пять минут пиротехнического шоу, которое началось ровно в 20:00. Салюты один за другим окрашивали небо разноцветными огнями, превращая его в настоящую праздничную картину.

Традиционный фейерверк для жителей Таллинна каждый год устраивает команда профессионалов из PyroShow OÜ и TulePood.ee ilutulestikud. Пиротехники Антон Бабенко и Дмитрий Маковий много лет занимаются запуском фейерверков как на частных мероприятиях, так и на международных соревнованиях.

Народ в парке Пинна начал собираться еще за час до обещанного зрелища. Посмотреть на большой салют в Ласнамяэ пришли тысячи людей: многие взяли с собой детей, а кто-то даже привел полюбоваться огнями бесстрашных собачек. Безопасность мероприятия обеспечивали полиция и регулировщики движения.

Большой салют в Ласнамяэ стал ежегодной традицией. Фото: Konstantin Sednev

«Все за наш счет, у нас нет спонсоров», - рассказали профессиональные пиротехники Дмитрий и Антон, которые уже восемь лет подряд устраивают большой фейерверк для жителей Таллинна в Ласнамяэ. Если вы и сами хотите пускать фейерверк в праздники, позаботьтесь о своей безопасности.

«Работаем мы вдвоем с Димой, но есть и другие члены команды, - уточняет Антон Бабенко. - Обычно мы привлекаем компанию для регулировки движения, оповещаем полицию и просим помощи у муниципальных служб. Иногда приезжают и скорая помощь, и пожарные. Если у них есть свободное время, они готовы помочь и у нас подежурить».

Антон отметил, что первоначально этот бесплатный фейерверк был презентацией продукции магазина TulePood.ee, но теперь это стало хорошей традицией. «С каждым годом все больше людей ждут этого события, и оно становится частью декабрьских праздников», - говорит он.

Фейерверк длился 5 минут. Фото: Konstantin Sednev

Уже три года подряд организаторы получают письма с благодарностями, звонки от горожан, а также... претензии! Некоторые жалуются, что фейерверк проходит до Нового года, а не в саму новогоднюю ночь.

«Да, и такое бывает, - с улыбкой признается Антон. - Люди думают, что это мероприятие организует городская управа. Но это наша частная инициатива, подарок горожанам. Это не новогодний фейерверк, за который платит город, а наше небольшое поздравление и способ порадовать жителей Таллинна».

Смотрите, сколько народу пришло посмотреть на традиционный фейерверк в парке Пинна в конце уходящего 2024 года!