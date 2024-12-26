ВИДЕО «Нетрезвый житель Маарду пытался заглянуть в мортиру фейерверка»: пиротехник о правилах безопасности на праздниках

Профессиональный пиротехник Антон Бабенко и его напарник Дмитрий Маковий много лет занимаются запуском фейерверков. Делают они это как на частных мероприятиях, так и на международных соревнованиях.

В рамках своей карьеры профессиональные пиротехники неоднократно бывали в Китае на фабриках, где производятся фейерверки, чтобы воочию увидеть процесс их создания. Эти поездки помогли наладить контакты с коллегами со всего мира. Антон стал частью команды Pyrocom, которая заняла первое место на чемпионате фейерверков в Хорватии, а Дмитрий годом позже участвовал в масштабном шоу в честь дня независимости Узбекистана и в фестивале фейерверков в Мексике в 2024 году.

В сезон праздников Антон рассказал нам, что в странах, где они бывали, фейерверки используются гораздо шире, чем в Эстонии. Например, в Китае их запускают постоянно, не всегда даже по торжественному поводу, а в Мексике фейерверки можно увидеть повсюду - от городских площадей до территорий у церквей. Особенное впечатление на пиротехников произвели традиции Дня мертвых в Мексике: столько салютов даже они еще не видели.

Поджигать фейерверк должен трезвый человек. Фото: Shutterstock