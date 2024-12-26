Фейерверки - это яркий способ отметить праздник, но к их запуску нужно подходить с ответственностью, чтобы радость не омрачилась опасными инцидентами.
ВИДЕО ⟩ «Нетрезвый житель Маарду пытался заглянуть в мортиру фейерверка»: пиротехник о правилах безопасности на праздниках
Профессиональный пиротехник Антон Бабенко и его напарник Дмитрий Маковий много лет занимаются запуском фейерверков. Делают они это как на частных мероприятиях, так и на международных соревнованиях.
В рамках своей карьеры профессиональные пиротехники неоднократно бывали в Китае на фабриках, где производятся фейерверки, чтобы воочию увидеть процесс их создания. Эти поездки помогли наладить контакты с коллегами со всего мира. Антон стал частью команды Pyrocom, которая заняла первое место на чемпионате фейерверков в Хорватии, а Дмитрий годом позже участвовал в масштабном шоу в честь дня независимости Узбекистана и в фестивале фейерверков в Мексике в 2024 году.
В сезон праздников Антон рассказал нам, что в странах, где они бывали, фейерверки используются гораздо шире, чем в Эстонии. Например, в Китае их запускают постоянно, не всегда даже по торжественному поводу, а в Мексике фейерверки можно увидеть повсюду - от городских площадей до территорий у церквей. Особенное впечатление на пиротехников произвели традиции Дня мертвых в Мексике: столько салютов даже они еще не видели.
В Таллинне в новогоднюю ночь официального салюта не запланировано, а вот за салют для жителей Маарду будут отвечать именно Антон и Дмитрий со своей командой. Не секрет, что и множество частных салютов взлетит в небо по всей Эстонии в Новый год. А перед тем, как это произойдет, Антон Бабенко напоминает всем о правилах безопасности. Все пиротехнические изделия должны иметь европейский сертификат качества и сопровождающую инструкцию на государственном языке, которую важно внимательно изучить перед использованием.
Если зажжённый фейерверк не сработал, его необходимо залить водой и вернуть продавцу. Пытаться зажечь фитиль повторно запрещено - это может быть очень опасно.
Антон рассказывает, что в прошлом году во время запуска городского фейерверка в Маарду несколько нетрезвых зрителей пытались приблизиться к пусковым установкам, чтобы посмотреть, как устроены мортиры.
«Пришлось вежливо, но твердо объяснять, что такие действия недопустимы. Ограждения устанавливаются для того, чтобы избежать несчастных случаев», - говорит пиротехник. Антон добавляет, что запускать фейерверки в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Лучше поручить это трезвому человеку, который сможет безопасно управлять процессом.
Пиротехнику нельзя пересылать по почте через сортировочные центры - доставка осуществляется только курьером. Это связано с соблюдением строгих норм безопасности. Несмотря на споры о воздействии фейерверков на окружающую среду, Антон Бабенко считает, что этот вид зрелища по-прежнему остается более эффектным и даже экономичным, чем лазерные шоу или шоу дронов.
Что же касается домашних животных, Антон, который и сам собаковод с двадцатилетним стажем, подчеркивает важность их адаптации к громким звукам. Сейчас у него живет такса, а у Дмитрия - два ротвейлера. По его словам, правильное воспитание и постепенное привыкание помогают животным спокойно переносить шум.
«Период новогодних фейерверков длится недолго, но не стоит приводить домашних животных в места, где запускают салюты. Это может стать для них стрессом», - советует пиротехник.
Смотрите интервью с пиротехником! Желаем вам ярких, но при этом безопасных праздников!