Уже который год жители и гости столицы украшают рождественскую елку на Ратушной площади открытками со своими самыми сокровенными желаниями. О чем же мечтают в 2025 году, смотрите в галерее!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ 10 000 евро, пятерки в школе, чтобы Сева позвонил! О чем мечтают жители и гости Таллинна в 2025 году
Кажется, что в этом году на главной елке страны красуется больше открыток, чем было в 2023. К сожалению, из-за частых дождей многие конверты и записки с пожеланиями размокли, а текст расплылся в красивый узор. Но может быть, это и к лучшему? Ведь, если верить в магию слова, то «озвученное» желание теряет свою энергию и может уже не осуществиться.
Другие же люди уверены: если расписать свои желания и повесить их на рождественскую елку, то они точно сбудутся! И не страшно, что их прочитает какой-то незнакомец - мечтать не стыдно! Кто-то пишет наставления на предстоящий год, кто-то - аффирмации, а кто-то уже благодарит за то, как здорово для него сложился 2025 год.
«Спасибо тебе за то, что у меня есть любимая семья, где все счастливы и здоровы. Спасибо, что у меня есть любимый человек, с которым я очень счастлива. Спасибо, что у меня есть любимая, высокооплачиваемая работа. Спасибо, что я посетила так много новых стран! Спасибо за 2025! Люблю», - написано на одном листочке, который уже порвался в некоторых местах.
Другая неподписанная записка гласит: «Поборол свои страхи. Живу в тандеме с равным, интересным, гармоничным партнером».
Еще один неизвестный благодарит Деда Мороза за счастливый 2024 год и просит «время, сил и энергию на новые свершения в 2025». «Пусть мы с тобой будем мегасчастливы! Я желаю тебе кайфовать и наслаждаться жизнью! Чего и себе желаю! Поддержи меня, пожалуйста, во всех моих начинаниях и будь всегда со мной, я в тебе нуждаюсь!» - не забывает автор открытки и о главном волшебнике Нового года.
Ларс не стал мелочиться и попросил у Санта-Клауса 10 000 евро. Другой же ребенок долго думал, что бы попросить в качестве подарка. Так выглядело письмо изначально: «Дорогой Дедушка Мороз, я хочу 1000 робуксов (валюта в онлайн-игре Roblox - прим. ред.) и 10 евро». А после нескольких правок сумма в открытке изменилась: «Дорогой Дедушка Мороз, я хочу 1700 робуксов и 24 евро».
«Дорогой Дед Мороз, приходи ко мне в гости и принеси мне, пожалуйста: котика, собачку, попугая, мышку, хомячка, морскую свинку, телефон iPhone 15, пятерки в школе и домашний каток. Спасибо за то, что придешь», - пишет Миша. Чуть ниже он также добавляет, что телефон и пятерки - обязательное условие, а домашний зоопарк может и подождать.
Смотрите галерею, чтобы узнать, о чем еще мечтают жители и гости столицы в наступающем году!