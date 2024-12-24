ГАЛЕРЕЯ 10 000 евро, пятерки в школе, чтобы Сева позвонил! О чем мечтают жители и гости Таллинна в 2025 году

Кажется, что в этом году на главной елке страны красуется больше открыток, чем было в 2023. К сожалению, из-за частых дождей многие конверты и записки с пожеланиями размокли, а текст расплылся в красивый узор. Но может быть, это и к лучшему? Ведь, если верить в магию слова, то «озвученное» желание теряет свою энергию и может уже не осуществиться.

Другие же люди уверены: если расписать свои желания и повесить их на рождественскую елку, то они точно сбудутся! И не страшно, что их прочитает какой-то незнакомец - мечтать не стыдно! Кто-то пишет наставления на предстоящий год, кто-то - аффирмации, а кто-то уже благодарит за то, как здорово для него сложился 2025 год.

«Спасибо тебе за то, что у меня есть любимая семья, где все счастливы и здоровы. Спасибо, что у меня есть любимый человек, с которым я очень счастлива. Спасибо, что у меня есть любимая, высокооплачиваемая работа. Спасибо, что я посетила так много новых стран! Спасибо за 2025! Люблю», - написано на одном листочке, который уже порвался в некоторых местах.

Другая неподписанная записка гласит: «Поборол свои страхи. Живу в тандеме с равным, интересным, гармоничным партнером».

Открытка, украшющая рождественскую елку на Ратушной площади. Фото: Konstantin Sednev