ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Каллас в Сибирь, продление ВНЖ и BMW 4 серии!» Что просят у Деда Мороза жители Таллинна и гости столицы

Негласная традиция украшать пожеланиями рождественскую елку на Ратушной площади в Таллинне существует уже достаточно давно. Самое интересное, что следуют традиции не только местные жители, но и гости из-за границы - среди записок на эстонском и русском языках можно встретить и несколько - на украинском, английском и турецком.

Открытка на турецком языке. Фото: limon.ee

Дети просят в своих открытках Деда Мороза, чтобы он принес им рождественский календарь, лего, компьютер, игрушки. Но открытка с самым трогательным желанием не висит на елке, а лежит под ней. Мокрая, грязная, но с такой сокровенной мечтой. «Хочу мира в Украине! Хочу поехать домой. Пусть мой дом будет цел!» - написал на конверте, судя по почерку, кто-то очень маленький.

Одна из самых трогательных записок. Фото: limon.ee

«Катя, 40 годиков» просит, чтобы Дед Мороз подарил ей в следующем году не только большой и уютный дом, но и богатого и любимого мужа. Кстати, Катя не единственная, кто мечтает о любящем муже и здоровых отношениях. На елке можно даже встретить открытки, в которых люди просят в подарок BMW, продление вида на жительство и чтобы Каю Каллас сослали в Сибирь.

Кто-то желает Эстонии побольше денег, а также, чтобы Каю Каллас сослали в Сибирь. Фото: limon.ee

Смотрите в галерее, о чем мечтают жители Таллинна и гости столицы в наступающем году!