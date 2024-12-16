8 августа 2025 года на Певческом поле в Таллинне выступит один из самых известных хип-хоп исполнителей мира - 50 Cent. Ранним утром 16 декабря открылась продажа билетов, которые разлетелись за две минуты!
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КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ ⟩ Билеты по сниженной цене на концерт 50 Cent в Таллинне были распроданы за считаные минуты!
В минувшую пятницу мы писали, что 8 августа, на Таллиннском Певческом поле выступит одна из крупнейших звезд хип-хопа в мире - 50 Cent. В его репертуар входят суперхиты In Da Club, Candy Shop, 21 Questions и многие другие.