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КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ Билеты по сниженной цене на концерт 50 Cent в Таллинне были распроданы за считаные минуты!

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50 Cent.
50 Cent. Фото: MIKE SEGAR / Reuters / Scanpix

8 августа 2025 года на Певческом поле в Таллинне выступит один из самых известных хип-хоп исполнителей мира - 50 Cent. Ранним утром 16 декабря открылась продажа билетов, которые разлетелись за две минуты! 

В минувшую пятницу мы писали, что 8 августа, на Таллиннском Певческом поле выступит одна из крупнейших звезд хип-хопа в мире - 50 Cent. В его репертуар входят суперхиты In Da Club, Candy Shop, 21 Questions и многие другие.

Однако таланты 50 Cent не ограничиваются музыкой. Он также является успешным продюсером и актером.

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