50 Cent сейчас популярен как никогда: за последние два года он дал концерты по всему миру, которые мгновенно собирали аншлаги на огромных стадионах. Если в прошлом году 50 Cent выступил с тремя грандиозными шоу в Латвии и Литве, собрав в общей сложности около 35 000 зрителей, то концерт в Таллинне станет единственным шоу в регионе. Поэтому на него ожидается прибытие десятков тысяч фанатов из-за пределов Эстонии.

50 Cent, настоящее имя которого Кертис Джексон, за свою карьеру продал более 30 миллионов альбомов и получил множество наград, включая Grammy, Primetime Emmy, Billboard Music Awards и World Music Awards. Его творчество не только коммерчески успешно, но и оставило глубокий след в культуре хип-хопа и музыкальном мире.

Его второй альбом The Massacre (2005), включающий хит Candy Shop, закрепил его позиции в числе топ-исполнителей хип-хопа. В последние годы 50 Cent продолжает расширять границы музыкального жанра.

50 Cent также известен своими впечатляющими сценическими шоу. Недавно он покорил публику на историческом выступлении в перерыве Super Bowl, где выступал вместе с другими элитными артистами хип-хопа, такими как Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Кендрик Ламар и Эминем.

Официальная продажа билетов на концерт 50 Cent начнется в Piletilevi и Piletitasku 19 декабря в 10:00. Члены концертного клуба Baltic Live Agency смогут приобрести билеты уже с 16 декабря.