Эстонская телеведущая, которая вот-вот станет матерью, переехала с мужем из столицы: почему бы не попробовать?

Уходящий год для Кети Уйбомяги был особенным и полным больших перемен. В конце августа она сообщила, что ждет ребенка, а вскоре после этого показала сверкающее обручальное кольцо на своем пальце. Несколько месяцев спустя в интервью изданию Anne & Stiil Кети рассказала, что сказала заветное «да» в мае, находясь в Нью-Йорке.

Однако в конце ноября стало известно, что Кети и предприниматель Норман Лыук тайно поженились.

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Теперь Кети решила ответить на интересующие ее поклонников в Instagram вопросы.

«Как давно вы знакомы со своим мужем, и где вы познакомились? Если это не секрет», - интересуется один из подписчиков.

«Мы познакомились случайно через общего знакомого на мероприятии, которое мы обычно не посещаем. В целом, ни я, ни он просто так никуда не ходим. Делать там было нечего, и это была буквально любовь с первого взгляда в самый неожиданный момент и период жизни - вот так все и произошло!» - рассказывает Кети.