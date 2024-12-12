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Эстонская телеведущая, которая вот-вот станет матерью, переехала с мужем из столицы: почему бы не попробовать?

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Кети Уйбомяги.
Кети Уйбомяги. Фото: Konstantin Sednev

Теле- и радиоведущая и певица Кети Уйбомяги ответила в Instagram на вопросы своих подписчиков, где, среди прочего, сообщила, что вместе с мужем оставила столицу и переехала в Пярну.

Уходящий год для Кети Уйбомяги был особенным и полным больших перемен. В конце августа она сообщила, что ждет ребенка, а вскоре после этого показала сверкающее обручальное кольцо на своем пальце. Несколько месяцев спустя в интервью изданию Anne & Stiil Кети рассказала, что сказала заветное «да» в мае, находясь в Нью-Йорке.

Однако в конце ноября стало известно, что Кети и предприниматель Норман Лыук тайно поженились.

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Теперь Кети решила ответить на интересующие ее поклонников в Instagram вопросы.

«Как давно вы знакомы со своим мужем, и где вы познакомились? Если это не секрет», - интересуется один из подписчиков.

«Мы познакомились случайно через общего знакомого на мероприятии, которое мы обычно не посещаем. В целом, ни я, ни он просто так никуда не ходим. Делать там было нечего, и это была буквально любовь с первого взгляда в самый неожиданный момент и период жизни - вот так все и произошло!» - рассказывает Кети.

Разумеется, подписчики поинтересовались и малышом, который скоро появится на свет. «Точную дату я не раскрою, но сама надеюсь, что на Новый год смогу надеть на малыша это бархатное платье», - написала она и поделилась фотографией милого платьица. «А так, я уже на самом финишном этапе - катаюсь, как большой-большой шар, медленно, но уверенно», - добавила она.

В конце ноября Кети с мужем выставила на продажу свою квартиру в Таллинне. Теперь она раскрывает, что вместе с партнером на неопределенное время оставила столичную жизнь и переехала в Пярну.

«Почему именно Пярну?» - спрашивает кто-то у певицы в Instagram.

«Это место, где с малышом удобнее жить. В небольшом городе, таком как Пярну, мне будет легче восстановиться после родов и находиться в своем уютном пузыре», - отвечает она.

Кети добавляет, что среди плюсов - близость моря и прогулочные дорожки. «Почему бы не попробовать? Я все равно живу в своем собственном ритме, ориентируясь на семью, и меня ничто в повседневной жизни в Таллинне не держит. Я езжу туда по рабочим вопросам, и для этого у меня уже есть решение», - рассказала Кети.

Сколько времени они планируют оставаться в Пярну, Кети пока не смогла сказать.

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