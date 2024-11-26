Кети Уйбомяги тайно вышла замуж! «Складывается впечатление, что свадьбы должны быть невероятно гламурными, с бюджетом в десятки тысяч, но на самом деле это совсем не обязательно!» - рассказала она порталу Elu24.

Уходящий год был особенным для ведущей и певицы Кети Уйбомяги. В августе Кети сообщила, что ждет ребенка, а совсем скоро показала на своем пальце сверкающее обручальное кольцо. Несколько месяцев спустя Кети в интервью журналу Annele & Stiil рассказала, что она сказала «да» в мае, находясь в Нью-Йорке.

«Большое спасибо, что так тепло восприняли мою новость о беременности. Честно говоря, я бы еще дольше держала это в секрете, но ходить в широкий мужской одежде уже стало невыносимо», - поблагодарила Кети после того, как новость о беременности была опубликована.