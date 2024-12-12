Дух Рождества поселился в замке Фалль в Кейла-Йоа. Праздничности его богатым интерьерам добавила дизайнер-флорист Татьяна Тридворнова. А некоторые её советы по украшению дома к праздникам могут пригодиться каждому. Берите на заметку!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Вы выглядите на 1350 шаров! Татьяна Тридворнова показала, как оригинально украсить интерьер к Рождеству
Сказочный праздник развернулся в дворцовых залах: сотни рождественских шаров, цветущие ели и изысканные декорации наполняют интерьер атмосферой праздника и ароматом хвои.
В этом году замок Фалль участвует в проекте «Рождество в исторических домах Европы», который реализуется Европейской Ассоциацией Исторических Домов, объединяющей около 5000 частных замков и усадеб по всей Европе. Украсить роскошные интерьеры взялась арт-дизайнер, флорист, организатор «Бала цветов» и, как ее еще называют, Цветочная фея - Татьяна Тридворнова.
«На огоньки и блестки слетаются ангелы»
Всемирно известная флорист подготовила для посетительниц замка особый сюрприз - платье, созданное из новогодних украшений. Этот арт-объект, с которым можно сфотографироваться, выполнен из 1350 блестящих ёлочных шаров. Такое платье - не просто декор, а настоящее волшебное произведение искусства, которое дает возможность каждой женщине почувствовать себя уникальной.
«Весной природа сама по себе красива, а Рождество - то самое время, когда ты можешь создать что-то шикарное, - делится Тридворнова. - Мне удалось создать в каждом зале свою атмосферу, свою историю, свою сказку. Все залы оформлены в разной стилистике. Очень много я вдохновлялась эстонской природой - обожаю ее! Это все виды хвои и даже дубовые листья. Если сбрызнуть их золотой краской, они превращаются в абсолютное волшебство».
«Не читайте новости, идите на природу!»
По словам Татьяны, вокруг нас масса материалов, из которых можно сделать потрясающий праздничный декор. «Это шишки, кора, дубовые листья, которые сейчас до сих пор не опали - они стабилизировались. А если летом в вашем саду цвела гортензия, её можно высушить и использовать в рождественской композиции».
Татьяна Тридворнова призывает не бояться экспериментировать. По ее словам, единственная ошибка, которую можно допустить, - это не украшать дом к Рождеству. И даже если праздничного настроения пока нет, оно появится в процессе, ведь на огоньки и блестки слетаются ангелы.
Использовать для украшения можно любые подручные материалы, главное - не ограничивать свою фантазию.
«Оглянитесь! Если у вас есть нитки, делайте композицию из ниток. Если дома много пуговиц - используйте их, - предлагает Тридворнова. - Создайте что-то свое, необычное. Главное - настроение, с которым вы все это делаете».
Идея создать платье из елочных шаров пришла бессменному организатору «Бала цветов» спонтанно. «Я уже делала платья из хвои, из шишек. Сейчас показалось, что настало время для платья из елочных украшений, - говорит Тридворнова. - Это и предмет интерьера, и фотозона в одном».
По словам дизайнера, главный тренд этого Рождества - блеск!
«Мы можем задобрить капризную Змею - символ 2025 года - нашими блистательными нарядами. Еще один важный тренд - единение с природой. Ищите там вдохновение, не читайте новости, идите на природу - и будет вам счастье, - советует Тридворнова. - Ведь самый главный тренд - получать удовольствие от жизни».
Рождественская сказка будет радовать гостей замка Кейла-Йоа до 12 января 2025 года. Здесь же выставлена экспозиция историка моды Александра Васильева «От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды».