ФОТО И ВИДЕО Вы выглядите на 1350 шаров! Татьяна Тридворнова показала, как оригинально украсить интерьер к Рождеству

Сказочный праздник развернулся в дворцовых залах: сотни рождественских шаров, цветущие ели и изысканные декорации наполняют интерьер атмосферой праздника и ароматом хвои.

В этом году замок Фалль участвует в проекте «Рождество в исторических домах Европы», который реализуется Европейской Ассоциацией Исторических Домов, объединяющей около 5000 частных замков и усадеб по всей Европе. Украсить роскошные интерьеры взялась арт-дизайнер, флорист, организатор «Бала цветов» и, как ее еще называют, Цветочная фея - Татьяна Тридворнова.

«На огоньки и блестки слетаются ангелы»

Всемирно известная флорист подготовила для посетительниц замка особый сюрприз - платье, созданное из новогодних украшений. Этот арт-объект, с которым можно сфотографироваться, выполнен из 1350 блестящих ёлочных шаров. Такое платье - не просто декор, а настоящее волшебное произведение искусства, которое дает возможность каждой женщине почувствовать себя уникальной.

Платье из елочных шаров - и украшение интерьера, и фотозона. Фото: Konstantin Sednev

«Весной природа сама по себе красива, а Рождество - то самое время, когда ты можешь создать что-то шикарное, - делится Тридворнова. - Мне удалось создать в каждом зале свою атмосферу, свою историю, свою сказку. Все залы оформлены в разной стилистике. Очень много я вдохновлялась эстонской природой - обожаю ее! Это все виды хвои и даже дубовые листья. Если сбрызнуть их золотой краской, они превращаются в абсолютное волшебство».

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