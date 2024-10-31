ФОТО И ВИДЕО Александр Васильев привез в Эстонию солнце Италии: «За радостью – в замок Фалль, а хотите грустить – оставайтесь в своем подъезде!»

Искусствовед Эвелина Ведом, координатор выставки «От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды»:

- Это уже шестая по счету выставка, которая проходит в замке Фалль в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева.

Экспозиция позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в модной индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи».

Италия - родина европейской моды со времен эпохи Возрождения, а в ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, и сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. На выставке представлено более 50 силуэтов и около 200 аксессуаров из частной коллекции исторического костюма Александра Васильева.

Выставка «От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды» откроется в замке Фалль в пятницу, 1 ноября, и будет открыта для посетителей в течение полугода.