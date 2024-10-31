Всемирно известный историк моды Александр Васильев привез в Эстонию удивительно сочную и красочную выставку, посвященную итальянской моде. От взгляда на экспонаты замирает сердце, и как от бокала просекко кружится голова. «Наша выставка служит пропаганде счастья», - говорит маэстро, который, к слову, вынес модный приговор жительницам Эстонии. Смотрите ВИДЕО!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Александр Васильев привез в Эстонию солнце Италии: «За радостью – в замок Фалль, а хотите грустить – оставайтесь в своем подъезде!»
Выставка в замке Фалль откроется для посетителей с 1 ноября, называется она «От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды». Нам удалось взглянуть на редкие жемчужины итальянской моды за день до официального открытия выставки и пообщаться с маэстро Александром Васильевым.
На выставке в Эстонии впервые представлены ценные экспонаты из частной коллекции Александра Васильева - шедевры, созданные итальянскими дизайнерами на протяжении века, в том числе творения Мариано Фортуни, сестер Фонтана, Эльзы Скиапарелли, Эмилио Пуччи, Джанни Версаче, Роберто Кавалли, Доменико Долче и Стефано Габанна, Валентино Гаравани.
«Вещи нас поражают яркостью и позитивом своих цветов, - проводит нам экскурсию по выставке Александр Васильев. - Я уверен, что эта выставка вызовет феноменальный успех у жителей Эстонии. В Эстонии нет постоянного музея моды, однако люди тянутся к стилю. Эстонцы много путешествуют по Европе, любят ездить в Азию, в Америку. Им хочется красиво одеваться, им хочется выделяться. Думаю, что этот экскурс в историю моды и стиля очень ярко отзовется в сердцах всех зрителей, которые придут на эту выставку и посмотрят на эту обувь, на эти шляпы, сумочки, украшения, бижутерию, флаконы духов…»
Александр Васильев отмечает, что, как правило, на все выставки в замок Фалль приходят нарядно одетые люди. «Для них это случай выйти в свет, а сегодняшнее направление замка Фалль - эстетика и красота. И сюда приезжают именно за этим. А наша выставка служит как раз пропаганде счастья. И мы очень рады, что можем подарить столько красок в дни осени, когда солнце светит меньше, и когда у людей много других забот, которые могут быть связаны и с финансами, и с их здоровьем, и с общей геополитической ситуацией».
«От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды» прежде всего заряжает своих посетителей любовью к жизни. «Есть два философских решения всех жизненных проблем: либо жить, либо тужить, и каждый человек должен выбрать, чему он хочет себя посвятить, - говорит Васильев. - За радостью – приезжайте к нам в замок Фалль, а за грустью - оставайтесь в своем подъезде».
Представленные на выставке экспонаты почтенного возраста, но благодаря Фонду Александра Васильева они прекрасно сохранились до наших дней. По словам маэстро, за этим стоит кропотливый труд профессионалов.
«Наш фонд, который находится в Литве, хранит около полумиллиона образцов. Мы их не разрушаем, мы их не треплем. Мы даже не даем в них никому фотографироваться, хотя женщины хотели бы в них сфоткаться и сказать, какая я красивая, - с улыбкой говорит Васильев, а потом уже серьезно добавляет. – Эти вещи очень трудно поддаются чистке: вычистить, а тем более отстирать их практически невозможно. В фонде Александра Васильева работают двенадцать реставраторов, которые каждый день что-то обновляют. И если бы мы не делали этих выставок, то не смогли бы так массово сохранять эти вещи».
По словам Александра Васильева, через пару десятков лет некоторые из экспонатов возможность увидеть уже не представится. «Многие люди, не понимая, думают - ах, через десять лет увижу, а может быть, многие вещи вы уже не увидите через десять лет: они выцветают, они стареют», - говорит Васильев.
Искусствовед Эвелина Ведом, координатор выставки «От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды»:
- Это уже шестая по счету выставка, которая проходит в замке Фалль в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева.
Экспозиция позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в модной индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи».
Италия - родина европейской моды со времен эпохи Возрождения, а в ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, и сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. На выставке представлено более 50 силуэтов и около 200 аксессуаров из частной коллекции исторического костюма Александра Васильева.
Выставка «От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды» откроется в замке Фалль в пятницу, 1 ноября, и будет открыта для посетителей в течение полугода.