18-летнего британца посадили в тюрьму за курортный роман: «Он надеялся вернуться домой на этой неделе»

Маркус Факана ​находился в Объединенных Арабских Эмиратах вместе со своей семьей, когда познакомился с незнакомкой, которая тоже оказалась из Лондона.

Глава организации «Задержанные в Дубае» Радха Стерлинг заявила, что обращение с Факаной было «позором», и что мальчик чувствовал себя брошенным британским правительством с момента его ареста в сентябре. Ожидается, что британец подаст апелляцию на приговор.

Ранее 18-летний Маркус заявлял, что они с 17-летней девушкой скрывали их роман от семьи последней, так как у нее очень строгие родители. Факана очень надеялся, что продолжит видеться с девушкой в Великобритании. ​Однако, в отель, где проживала семья британца, явилась полиция и взяла парня под стражу без объяснения причин.

По словам представителей организации «Задержанные в Дубае», Факана был арестован и обвинен после того, как мать девочки, когда они уже вернулись в Великобританию, обнаружила переписку, а также фотографии дочери с Маркусом и обратилась в полицию Дубая.

«Он отчаянно надеялся вернуться домой на этой неделе, но из-за неправильных действий прокуратуры на первых этапах дела оно не было рассмотрено как мелкое правонарушение, хотя должно было», - отметила Стерлинг.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что держит связь с семьей Маркуса.

Что известно о законах ОАЭ

Дубай известен своими строгими законами о наркотических средствах, алкоголе и интиме. Возраст согласия - 18 лет, и это строго соблюдается.

«Согласно законодательству ОАЭ, девочка считается несовершеннолетней, и в соответствии с процедурами, признанными на международном уровне, ее мать, являющаяся законным опекуном, подала жалобу», - говорится в заявлении прокуратуры.