Ср, 11.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Суд не удовлетворил просьбу: обвиняемый в убийстве двух человек в Ласнамяэ латвиец не выйдет на свободу

Copy
Янис Ивулис
Янис Ивулис Фото: Martin Pedaja

В понедельник, 9 декабря,  суд постановил, что 30-летний Янис Ивулис, обвиняемый в двойном убийстве, может продолжить совершать преступления и из-за страха наказания уклониться от судебного процесса. Поэтому мужчина останется под стражей на время судебного разбирательства.

В прошлую пятницу перед судом предстал обвиняемый в двойном убийстве Янис Ивулис. Прокуратура заявила, что, согласно обвинению, 30-летний Ивулис умышленно поджег находившийся на пустыре в Ласнамяэ автодом с целью убить двух человек, находившихся внутри.

Читайте также

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх