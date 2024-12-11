Суд не удовлетворил просьбу: обвиняемый в убийстве двух человек в Ласнамяэ латвиец не выйдет на свободу

В понедельник, 9 декабря, суд постановил, что 30-летний Янис Ивулис, обвиняемый в двойном убийстве, может продолжить совершать преступления и из-за страха наказания уклониться от судебного процесса. Поэтому мужчина останется под стражей на время судебного разбирательства.

