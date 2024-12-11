В понедельник, 9 декабря, суд постановил, что 30-летний Янис Ивулис, обвиняемый в двойном убийстве, может продолжить совершать преступления и из-за страха наказания уклониться от судебного процесса. Поэтому мужчина останется под стражей на время судебного разбирательства.
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Суд не удовлетворил просьбу: обвиняемый в убийстве двух человек в Ласнамяэ латвиец не выйдет на свободу
В понедельник, 9 декабря, суд постановил, что 30-летний Янис Ивулис, обвиняемый в двойном убийстве, может продолжить совершать преступления и из-за страха наказания уклониться от судебного процесса. Поэтому мужчина останется под стражей на время судебного разбирательства.
В прошлую пятницу перед судом предстал обвиняемый в двойном убийстве Янис Ивулис. Прокуратура заявила, что, согласно обвинению, 30-летний Ивулис умышленно поджег находившийся на пустыре в Ласнамяэ автодом с целью убить двух человек, находившихся внутри.