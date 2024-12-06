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Обвиняемого в убийстве двух человек латвийца вывели из себя вопросы судьи: «Я не желаю говорить о таких неважных вещах»

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«Я был настолько пьян, что ничего не помню. Когда открыл глаза, вокруг все горело», - утверждает 30-летний Янис Ивулис в зале суда, рассказывая об одном из майских дней, когда в Ласнамяэ загорелся автодом. Мужчину обвиняют в убийстве двух человек, так как он якобы поджег прицеп с целью убить находившихся там людей.

В одну из майских пятниц в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Вессе в Ласнамяэ горит автодом. Во время тушения пожара выяснилось, что внутри прицепа находились тела двух погибших.

Через пару дней, 22 мая, Rus.Postimees сообщил, что, по словам полиции, пожар мог быть вызван поджогом. В тот же день по подозрению в преступлении были задержаны два мужчины - 30-летний и 51-летний.

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