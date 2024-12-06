Обвиняемого в убийстве двух человек латвийца вывели из себя вопросы судьи: «Я не желаю говорить о таких неважных вещах»

«Я был настолько пьян, что ничего не помню. Когда открыл глаза, вокруг все горело», - утверждает 30-летний Янис Ивулис в зале суда, рассказывая об одном из майских дней, когда в Ласнамяэ загорелся автодом. Мужчину обвиняют в убийстве двух человек, так как он якобы поджег прицеп с целью убить находившихся там людей.

