На прошлой неделе туристическое агентство Kon Tiki объявило о прекращении своей деятельности из-за сложной экономической ситуации. По состоянию на сегодняшний день в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора поступило около 500 заявлений от людей, которые приобрели поездки через Kon Tiki, но их путешествия не состоятся. Одно из заявлений подал житель Таллинна, который купил пять поездок через Kon Tiki и должен получить от бюро значительную сумму.
Житель Таллинна сделал предоплату за пять поездок обанкротившемуся туристическому агентству Kon Tiki: посмотрим, какую сумму удастся вернуть
Житель Таллинна Арво Йоаметс проводит большую часть времени в путешествиях. Поэтому у него всегда забронировано множество поездок, включая пять рейсов через туристическое агентство Kon Tiki. Однако на прошлой неделе фирма, работавшая почти 17 лет, объявила, что из-за экономических трудностей прекращает свою деятельность. Это означает, что все запланированные поездки отменяются.
В беседе с Elu24 Йоаметс рассказал, что заранее заплатил Kon Tiki в общей сложности 6175 евро за пять путешествий. «Некоторые поездки оплачены полностью, за другие внесена предоплата, так как оплата путешествий осуществляется по частям», - пояснил он. Среди отмененных поездок были путешествия в Сенегал и Гамбию, на Сейшелы, в Майами и на Багамы, в Кению и на Ямайку.
О том, что агентство закрывается, он узнал из новостей. Йоаметс подал заявление в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, как и сотни других пострадавших. «Они точно должны вернуть мне 3605 евро», - подсчитал он, добавив: «Не могу предсказать конечный результат, но надеюсь вернуть всю сумму».
Йоаметс также рассказал, что в прошлом месяце путешествовал с Kon Tiki в Кабо-Верде и остался полностью доволен этой поездкой.
На сайте Kon Tiki Reisid, где еще на прошлой неделе можно было увидеть фотографии экзотических мест, теперь появляется лишь грустное сообщение:
«Kon Tiki Reisid OÜ прекращает свою деятельность с 28.11.24.
Все клиенты, находящиеся сейчас в поездках, смогут завершить свои путешествия. Если возникнут непредвиденные обстоятельства, все расходы на возвращение домой будут покрыты. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) приступил к использованию залог - гарантию от Kon Tiki Reisid.
Все новые поездки, начиная с сегодняшнего дня, отменены. Все клиенты, которые внесли предоплату, должны подать заявление на возврат средств через сайт TTJA в течение двух месяцев».
На сайте Департамента защиты прав потребителей и технического надзора указано, что 28.11.2024 туристическая фирма Kon Tiki Reisid OÜ уведомила о своей неспособности выполнять обязательства перед клиентами по договоренностям о пакетных турах и связанным услугам. В связи с этим TTJA инициировал процесс использования залогового фонда. TTJA принимает заявления от клиентов на возврат уплаченных средств до 28.01.2025. Заявление можно подать ЗДЕСЬ.
Владелица туристического агентства Kon Tiki Reisid Кристине Хаммерберг отказалась давать более подробные комментарии о том, что стало причиной краха предприятия. «Мы больше не комментируем эту тему. Фирма прекратила деятельность, и мы уже дали все необходимые комментарии», - сказала она.
Ещё пару недель назад блогеры рекламировали агентство Kon Tiki
В ноябре в рамках поездки в Кабо-Верде, организованной Kon Tiki, участвовали блогер Mallukas и ее спутник Томас Легрант. Он делился фотографиями из путешествия в Instagram, где также упоминал агентство Kon Tiki.
«Мы побывали в двух разных отелях в Кабо-Верде - Hilton и Morabeza (отлично!)», - отметил он, давая понять, что остался очень доволен поездкой.
Также программа Südamesoov сотрудничало с бюро Kon Tiki, и в одном из выпусков подарили матери-одиночке Илоне поездку в теплые края именно через эту фирму.
Возникает вопрос: если фирма находилась на грани банкротства, почему сотрудничество все равно продолжалось? Владелица компании оставляет этот вопрос без ответа.
Расследование установит, были ли признаки мошенничества в деятельности компании
Руководитель отдела предпринимательства TTJA Мерике Коппель сообщила, что по состоянию на сегодняшний день в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора поступило около 500 заявлений. Прием заявлений продлится до 28.01.2025. «Объем заявлений уже сейчас очень большой, и все заявления необходимо проверить и оценить их обоснованность. Это, к сожалению, требует времени, и пока рано давать прогнозы о том, сколько заявлений будет подано в итоге и какова будет общая сумма требований», - пояснила Коппель.
«Что касается сотрудничества с блогерами, TTJA не дает моральных оценок. Задним числом становится очевидным, что бизнес-модель фирмы не сработала. Мы планируем подать заявление в полицию, и затем расследование сможет установить, были ли признаки мошенничества или обмана в деятельности предприятия», - добавила Коппель.