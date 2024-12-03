Житель Таллинна сделал предоплату за пять поездок обанкротившемуся туристическому агентству Kon Tiki: посмотрим, какую сумму удастся вернуть

Житель Таллинна Арво Йоаметс проводит большую часть времени в путешествиях. Поэтому у него всегда забронировано множество поездок, включая пять рейсов через туристическое агентство Kon Tiki. Однако на прошлой неделе фирма, работавшая почти 17 лет, объявила, что из-за экономических трудностей прекращает свою деятельность. Это означает, что все запланированные поездки отменяются.

В беседе с Elu24 Йоаметс рассказал, что заранее заплатил Kon Tiki в общей сложности 6175 евро за пять путешествий. «Некоторые поездки оплачены полностью, за другие внесена предоплата, так как оплата путешествий осуществляется по частям», - пояснил он. Среди отмененных поездок были путешествия в Сенегал и Гамбию, на Сейшелы, в Майами и на Багамы, в Кению и на Ямайку.

О том, что агентство закрывается, он узнал из новостей. Йоаметс подал заявление в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, как и сотни других пострадавших. «Они точно должны вернуть мне 3605 евро», - подсчитал он, добавив: «Не могу предсказать конечный результат, но надеюсь вернуть всю сумму».

Йоаметс также рассказал, что в прошлом месяце путешествовал с Kon Tiki в Кабо-Верде и остался полностью доволен этой поездкой.

На сайте Kon Tiki Reisid, где еще на прошлой неделе можно было увидеть фотографии экзотических мест, теперь появляется лишь грустное сообщение:

«Kon Tiki Reisid OÜ прекращает свою деятельность с 28.11.24.