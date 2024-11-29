«Нужно быть предельно внимательной, потому что ты не знаешь...» - рассказывает пережившая трудное детство Илона в программе Südamesoov («Сокровенное желание» - прим. ред.). Однако в особой заботе нуждается ее маленький сын, за благополучие которого Илоне приходится бороться постоянно, и днем, и ночью.
Для подписчиков
«СОКРОВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ» ⟩ Илона, мать ребенка с тяжелой формой аутизма: «Я живу одним днем!»
В шестом сезоне передачи Südamesoov своей историей поделилась Илона из Рапламаа. Ей за сорок, она мать-одиночка, но при этом достойна уважения, поскольку ее жизненный путь был весьма непростым.