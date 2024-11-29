«СОКРОВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ» Илона, мать ребенка с тяжелой формой аутизма: «Я живу одним днем!»

В шестом сезоне передачи Südamesoov своей историей поделилась Илона из Рапламаа. Ей за сорок, она мать-одиночка, но при этом достойна уважения, поскольку ее жизненный путь был весьма непростым.

Илона работает, где и когда есть возможность. «В подростковом возрасте я попала в Майдлаский детский дом, где выросла и откуда начала самостоятельную жизнь. Сейчас я работаю от случая к случаю, а также могу кого-то подменять: заменяю повара, если он заболел или ушел в отпуск, выполняю его работу», - рассказывает Илона.