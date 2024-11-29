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«СОКРОВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ» Илона, мать ребенка с тяжелой формой аутизма: «Я живу одним днем!»

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Мать-одиночка Илона в передаче Südamesoov.
Мать-одиночка Илона в передаче Südamesoov. Фото: Kuvatõmmis saatest

«Нужно быть предельно внимательной, потому что ты не знаешь...» - рассказывает пережившая трудное детство Илона в программе Südamesoov («Сокровенное желание» - прим. ред.). Однако в особой заботе нуждается ее маленький сын, за благополучие которого Илоне приходится бороться постоянно, и днем, и ночью.

В шестом сезоне передачи Südamesoov своей историей поделилась Илона из Рапламаа. Ей за сорок, она мать-одиночка, но при этом достойна уважения, поскольку ее жизненный путь был весьма непростым.

Илона работает, где и когда есть возможность. «В подростковом возрасте я попала в Майдлаский детский дом, где выросла и откуда начала самостоятельную жизнь. Сейчас я работаю от случая к случаю, а также могу кого-то подменять: заменяю повара, если он заболел или ушел в отпуск, выполняю его работу», - рассказывает Илона

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